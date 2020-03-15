ساخت بتنی ویژه کاربرد در شرایط سخت با فناوری نانو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو،بتنی حاوی افزودنی نانو در روسیه ساخته شده که می‌توان آن را در شرایط دمایی بسیار سرد و هوای مرطوب تولید و استفاده کرد.

مهندسان مرکز آموزش نظامی دانشگاه فدرال خاور دور در روسیه با همکاری همتایان خود در دانشگاه رودن موفق به ساخت بتنی شدند که می‌تواند در دمای بسیار کم و در محیط مرطوب استفاده شود. این بتن که در آن از افزودنی‌های نانو استفاده شده در آب و هوای بسیار مرطوب و دمای تا منفی ۵ درجه سانتیگراد قابل تولید است. چنین بتنی تا ۵۰ سال نیاز به نوسازی اساسی ندارد.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای در نشریه Construction and Building Materials به چاپ رسیده است.

ساخت و به کارگیری بتن در دماهای بسیار پایین چالش برانگیز است. اگر آب موجود در بتن منجمد شود، سیالی‌ بودن بتن اشتباه محاسبه شده در نتیجه توده‌هایی در بتن شکل می‌گیرد که به عملکرد بتن آسیب می‌زند. در حال حاضر برای تولید بتن در دمای پایین‌تر از منفی ۵ درجه نیاز به فناوری خاصی است. در صورتی که هر یک از اجزاء بتن دچار مشکلی شود، ساختار بتن تضعیف شده و عمر آن کاهش می‌یابد.

برای حل این مشکل، محققان از نوعی افزودنی نانو که در واقع یک فوق‌پلاستیک‌ساز است، استفاده می‌کنند که به حفظ استحکام و دوام سازه بتنی که در فصل سرما احداث می‌شود، کمک می‌کند. با این کار هزینه ساخت سازه‌های بتنی در فصل سرما افزایش نمی‌یابد.

این بتن نانویی تمامی الزامات قانونی را برای صنعت ساختمان برآورده می‌کند. با استفاده از این بتن می‌توان در شرایط مرطوب، ساختمان‌هایی به ارتفاع ده طبقه را ساخت. این سازه‌ها تا ۵۰ سال بدون هیچ تغییری باقی می‌مانند.

این گروه تحقیقاتی نسبت مواد افزودنی اصلاح شده را به‌صورت تجربی به‌دست آورده و سپس با استفاده از مدل‌های ریاضی، آن را دوباره اصلاح کردند. براساس اطلاعات منتشر شده، این بتن، ۴۰ درصد آب کمتری نیاز دارد و در عین حال استحکام آن بسیار بالا است.