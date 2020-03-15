جلوگیری از ریزش نما و زیباسازی نمای ساختمان راپل

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خدمات پیچ و رولپلاک نما با راپل هم نسبت به داربست گذاری سریع‌تر و کم هزینه تر انجام می‌شود و هم مزایای بسیار دیگری دارد. راپل به تمامی مالکینی که می‌خواهند از ریزش نمای ساختمانشان جلوگیری کنند و ترمیم و زیباسازی آن را انجام دهند، اعلام همکاری می‌کند.

جلوگیری از ریزش نمای ساختمان

عوامل زیادی ممکن است در تخریب یا فرسایش نمای ساختمان تاثیر گذار باشند. عوامل طبیعی مانند سیل، بادهای شدید، باران و عوامل انسانی تاثیر زیادی بر فرسایش نمای ساختمان دارند. اولین قدم برای شروع مقاوم سازی نما، اقدام به پیچ و رولپلاک کردن نما است. شما می‌توانید این کار را با دو روش انجام دهید. با نصب داربست و یا استفاده از راپل کاران. مسلماً خطرات بیشتری که داربست دارد، هزینه بالای آن و زمان بر بودن آن استفاده از راپل کاران را روش بهتری می‌سازد. راپل کاران افرادی متخصص در کار خود هستند که خود را بوسیله طناب از ساختمان آویزان می‌کنند و اقدامات لازم را با تجهیزات پیچ و رولپلاک نما برای جلوگیری از ریزش نمای ساختمان انجام می‌دهند.

راپل کاران بوسیله تجهیزات حرفه ای و ایمنی خود، اقدامات لازم را برای پیشگیری انجام می‌دهند. یکی از این ابزارها پیچ گالوانیزه است که بر روی پیچ‌های گالوانیزه عملیاتی انجام می‌گیرد که مقاومت این پیچ‌ها را تا حد زیادی بالا می‌برد. این کار باعث می‌شود که تحمل سنگینی متریال به کار رفته در نمای ساختمان برای این نوع پیچ‌ها خیلی بیشتر شود. همچنین رولپلاک ای که برای مقاوم سازی نمای ساختمان بیشترین کاربرد را دارد، رولپلاک تو کار است. زیرا این رولپلاک ها فاقد لبه هستند و بعد از کارگذاری نمای ساختمان، هیچ لبه ای از آن بیرون نخواهد ماند. حتی اگر الان هم از این پیچ و رولپلاک نما استفاده نکرده اید به هیچ عنوان دیر نشده است، شما می‌توانید جهت مقاوم سازی نمای ساختمان خود از همین حالا اقدام کنید.

زیباسازی نمای ساختمان

زیباسازی نمای ساختمان خیلی راحت تر با خدمات پیچ و رولپلاک نما انجام می‌گیرد. مسلماً می‌دانید که نمای ساختمان به اندازه فضای داخلی آن مهم است و نه تنها حس خوبی را به همه منتقل می‌کند، بلکه یک نمای خوب و مقاوم باعث آسودگی خیال و جلوگیری از خطرات می‌شود. راپل کاران در شرکت اوج کاران به خوبی می‌توانند کار زیباسازی نمای ساختمان شما را انجام دهند. فرقی هم ندارد که نمای ساختمان شما سنگی، شیشه‌ای و یا چوبی باشد.

یکی از مواردی که باعث نگرانی مشتریان است، خراب شدن ظاهر ساختمان آن هاست. عواملی مانند رطوبت، بارندگی، حشرات و عوامل انسانی ممکن است باعث نازیبا شدن نمای ساختمان شوند. این موارد هرچند وقت یکبار ممکن است پیش بیاید و اینکه شما بخواهید هرچند وقت یکبار از داربست برای ترمیم نمای ساختمان استفاده کنید هم وقت شما را می‌گیرد و هم هزینه بالایی دارد. راپل کاران متخصص و کارکشته شرکت راپل به راحتی با خدمات پیچ و رولپلاک نما می‌توانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر کار زیباسازی نمای شما را انجام دهند و ظاهر ساختمان شما را بیش از پیش زیباتر کنند.

مهمترین المان‌ها در یک کار رضایت مشتری، امنیت، صرفه جویی در هزینه و زمان است که خدمات پیچ و رولپلاک نما راپل تمامی اینها را برای مشتریان عزیز و گرانقدر به ارمغان می‌آورد. این را هم در نظر داشته باشید که خدمات ما محدود به پیچ و رولپلاک نما نیست و اموری مانند نماشویی ساختمان با واترجت نیز در دستور کار ما قرار دارد. برای اطلاعات بیشتر شما می‌توانید با کارشناسان ما در راپل تماس بگیرید.

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