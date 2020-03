به گزارش خبرنگار مهر، مرجانه فشاهی، مترجم مقیم آلمان از ترجمه دو اثر میشائیل لودرز، شرق‌شناس و ژورنالیست متخصص جهان عرب به نام‌های «آنان که توفان درو می‌کنند: چگونه غرب سوریه را به‌سوی هرج‌ومرج راند» و «آرماگدون در مشرق‌زمین» چگونه پیوندهای سعودی ایران را در تیررس خود قرار داد» خبر داد. این دو کتاب توسط نشر افکار در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرند.

«آنان که توفان درو می‌کنند: چگونه غرب سوریه را به‌سوی هرج‌ومرج راند» (Die den Sturm ernten: Wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte)، سال ۲۰۱۷ در انتشارات آلمانی س. ها. بک (C.H.Beck) در مونیخ منتشر شده است.

در معرفی این کتاب آمده است: «در افکار عمومی اعتقاد بر این است که بشار اسد و متحدانش بخصوص دولت روسیه مسئول ایجاد فاجعه موجود در سوریه هستند. اما مدارک مخفی و ایمیل‌های رد و بدل شده مابین تصمیم گیرندگان که به تازگی اجازه انتشار پیدا کرده‌اند، نشان می‌دهد که از زمان شروع جنگ در سوریه، بشار اسد به‌عنوان خاری در چشم غرب به حساب می‌آید و کوشش غرب در برانداختن او کشور را به‌سوی هرج‌ومرج سوق داده است. اما از سوی دیگر، اروپا نتیجه سیاست غرب در تغییر رژیم سوریه را از طریق بحران پناهندگان و خطر روزافزون تروریسم به‌خوبی لمس کرده و مشاهده می‌کند.»

کتاب «آرماگدون در مشرق‌زمین: چگونه پیوندهای سعودی ایران را در تیررس خود قرار داد» (Armageddon im Orient: Wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt) هم اثری دیگری از لودرز با ترجمه خانم فشاهی است که در سال ۲۰۱۸ در بنگاه س. ها. بک منتشر شده است.

در پشت جلد این کتاب که به نقش عربستان سعودی در مناقشات خاورمیانه و از جمله اصطکاک آن دولت با ایران می‌پردازد، آمده است: «معاهده هسته‌ای با ایران حال دیگر به تاریخ پیوسته است: نشانه‌هایی از وقوع طوفان به چشم می‌خورد. اما چرا ایالات متحده امریکا آن را برخلاف خواست اروپا یک‌طرفه فسخ کرد، با وجود اینکه تهران به تمام تعهدات خود باقی ماند؟ اختلاف بر سر چیست؟ آیا موضوع خاموش کردن به‌قول غرب یک «دولت خبیث» است، و یا مسلط شدن بر منطقه خاورمیانه؟ میشائیل لودرز دلایل اصلی را توضیح داده و آشکار می‌سازد: حمله به ایران منتج به ایجاد حکومتی در جهت غرب نخواهد شد، بلکه در مشرق‌زمین دنیا به آخر می‌رسد؛ به‌علاوه نتایج فاجعه‌آمیز هم برای اروپا با خود به همراه می‌آورد.»

میشائیل لودرز

میشائیل لودرز به‌عنوان نویسنده و شرق‌شناس برجسته، مدتها به خبرنگاری برای روزنامه هفتگی آلمانی‌زبان دی‌تسایت در هامبورگ مشغول به کار بوده و کشورهای منطقه خاور نزدیک و خاورمیانه را از نزدیک می‌شناسد. بارها به‌عنوان متخصص اسلام در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی شرکت داشته است. از این نویسنده اخیراً کتاب‌های دیگری همچون «کسی که باد می‌کارد» (Die den Sturm ernten: Wie der Westen Syrien ins Unheil stürzte) درباره‌ی بحران سوریه در سال ۲۰۱۷ منتشر شده که علاوه بر ترجمه‌ی خانم فشاهی در نشر مکتوب، دو ترجمه‌ی دیگر از آن وجود دارد. لودرز همچنین رمان ژانر وحشت «هرگز چیزی نگو» (Never say anything) را در سال ۲۰۱۶ نوشت.

مرجانه فشاهی، متولد ۱۳۳۲ در تهران، تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسی و اجتماعی از دانشگاه تهران و سپس دانشگاه گوتینگن در آلمان دنبال کرده و به کار ترجمه مشغول است. از خانم فشاهی کتاب «گاندی» نوشته‌ی سوسمیتا آرپ در نشر مکتوب به چاپ دوم رسیده و اکنون «آنان که توفان درو می‌کنند» و «آرماگدون در مشرق‌زمین» در نشر افکار منتشر خواهد شد.