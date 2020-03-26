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۷ فروردین ۱۳۹۹، ۹:۴۵

سخنگوی جنبش انصارالله:

حل بحران یمن تنها از طریق توقف تجاوزات ائتلاف سعودی انجام می شود

حل بحران یمن تنها از طریق توقف تجاوزات ائتلاف سعودی انجام می شود

سخنگوی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که حل بحران یمن تنها از طریق توقف تجاوزات ائتلاف سعودی و لغو محاصره این کشور صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله یمن تاکید کرد که حل بحران یمن تنها از طریق توقف تجاوزات ائتلاف سعودی و لغو محاصره این کشور صورت می‌گیرد.

عبدالسلام تاکید کرد: بار دیگر مواضع ثابت مان را اعلام کنیم. هرگونه حل سیاسی جامع، عادلانه و دائمی بحران یمن، پیش از توقف تجاوز دشمن و رفع محاصره هرگز محقق نخواهد شد.

وی هم چنین تصریح کرد: حمله ائتلاف آمریکایی با ایادی سعودی و امارتی به یمن، وارد سال ششم می‌شود بدون آنکه دستاوردی جز جنایات وحشیانه ای که جهان نظیرش را ندیده، داشته باشد.

لازم به ذکر است به تازگی محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن از پذیرش آتش بس توسط ائتلاف سعودی استقبال کرده است.

وی تاکید کرد ما از کاهش تنش و اتخاذ اقداماتی برای اعتمادسازی میان دو طرف در زمینه‌های انسانی و اقتصادی استقبال می‌کنیم. ما منتظریم تا این اقدامات عملی شود.

گفتی است در پی فراخوان سازمان ملل برای برقراری صلحی موقت در سرتاسر جهان و در بحبوحه همه گیری ویروس کووید -۱۹، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی با آتش بس در یمن موافقت کرده است.

توافق عربستان با آتش بس موقت پنج سال پس از مداخله نظامی این کشور در یمن صورت می‌گیرد؛ مداخله‌ای که دهها میلیون انسان بی گناه را با آوارگی و قحطی بی سابقه روبرو کرد و یکی از بزرگترین فجایع بشری دهه‌های اخیر را رقم زد.

کد مطلب 4886315
فاطمه صالحی

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