به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، هر روز صبح یکی از تولیدات امور سینمایی یا تئاترهای کانون در پرتال اینترنتی این مجموعه منتشر میشود. بر همین اساس انیمیشن «دزد درختها» به کارگردانی راشین خیریه در روز جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹ از ساعت ۹ صبح به نمایش در میآید. این انیمیشن که اقتباسی آزاد از مثنوی مولوی است، در سال ۱۳۹۰ از سوی امور سینمایی کانون پرورش فکری تولید شده است.
انیمیشن «دزد درختها» به مدت ۲۴ ساعت روی خروجی این پرتال اینترنتی به نشانی omid.kpf.ir بهصورت رایگان قابل دسترسی است.
داستان این انیمیشن در مورد مردی است که تصمیم میگیرد خانهای برای خودش در جنگل بسازد. او درختان جنگل را بدون اینکه پی ببرد که هم به آنها و همه به پرندگانی که بر فراز آنها لانه دارند چه صدمهای میزند یکی پس از دیگری قطع میکند. او شبی کابوس درختان دزدیده شده را میبیند و در حالی از خواب میپرد که طوفان شدیدی خانهای را که ساخته به زیر آب فرو برده است. مرد پی به اشتباه خود میبرد و تصمیم میگیرد که جنگل را به زیبایی اولیهاش برگرداند تا پرندگان بتوانند به آنجا نقل مکان کنند.
این اثر تاکنون در جشنواره فیلمهای ایرانی کلن، ویسامبور فرانسه و محیط زیست و ویدیویی برزیل به نمایش در آمده است و در بازارهای بینالمللی فیلم چک، فرانسه، فجر، بوسان و گوانگجو کرهجنوبی عرضه شده است.
در جریان برنامه پخش اینترنتی فیلمها و تئاترهای کانون، پیش از این آثاری همچون «کلانتری غیرانتفاعی»، «خمره»، «هامون و دریا»، «بچههای نفت»، «ساز دهنی»، «قله دنیا»، «سبز کوچک»، «آلبوم»، «پایان رویاها»، «لپ گلی»، «به خاطر سارا»، «قصه نقلی»، «مبارک و صندوقچه استاد محمد»، «رویاها در یک روز» و «مثل یک پروانه روی قلب» بدین شکل به نمایش در آمدند. این آثار تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ به صورت آنلاین برای کودکان، نوجوانان و خانوادهها نمایش داده خواهد شد.
در این روزها که شاهد شیوع بیماری کرونا در کشور هستیم، آثار مربیان و تولیدات کانون در قالب طرح پیک امید مجازی از مسیر صفحه پیک امید در پرتال کانون قابل دسترسی است.
علاقهمندان میتوانند با استفاده از هشتگهای «#در_دل_دارم_امید، #کانون_امید، #پیک_امید و #برای_حال_خوب» به این آثار و فیلمها در شبکههای اجتماعی دسترسی پیدا کنند.
نظر شما