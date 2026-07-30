فرزاد مخلصالائمه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نهضت عاشورا، حلقه اتصال میان گذشته، حال و آینده در جریان تمدن اسلامی است و راز ماندگاری کربلا نیز در همین پیوند عمیق نهفته است.
استاندار سابق مرکزی تصریح کرد: نهضت عاشورا، امتداد بعثت پیامبر اکرم (ص) و زمینهساز حرکت تاریخی امت اسلامی به سوی آیندهای روشن در قالب حکومت جهانی حضرت ولیعصر (عج) است.
وی افزود: اگر این پیوند میان گذشته و آینده در نهضت حسینی وجود نداشت، بسیاری از رخدادهای بزرگ تاریخی نیز همچون دیگر حوادث حماسی، به مرور زمان به فراموشی سپرده میشدند اما عاشورا به دلیل همین اتصال عمیق اعتقادی، معنوی و تمدنی، در طول تاریخ زنده، الهامبخش و اثرگذار باقی مانده است.
مخلصالائمه با اشاره به مفهوم «انتظار» در فرهنگ اسلامی گفت: انتظار در معارف اسلامی مفهومی فعال، پویا و مسئولیتآفرین است که بر سه پایه «آگاهی»، «امید» و «آمادگی» استوار است، در روایات نیز از انتظار فرج به عنوان یکی از برترین اعمال یاد شده است؛ ازاینرو انتظار، نه حالتی منفعلانه، بلکه کنشی جامعهساز و عملگرایانه به شمار میآید.
وی ادامه داد: آنچه امروز میتواند این پیوند تاریخی را استحکام بخشد، توجه عمیق به مفهوم انتظار است؛ انتظاری که با آگاهی، امید، آمادگی و مسئولیتپذیری همراه باشد و جامعه را در مسیر تحقق اهداف بلند دینی و تمدنی قرار دهد.
استاندار سابق مرکزی با اشاره به شرایط فرهنگی و رسانهای جهان امروز گفت: در عصر حاضر با پدیدههایی همچون جنگ ترکیبی و جنگ شناختی روبهرو هستیم که ابعاد رسانهای، فرهنگی، فکری و فناورانه را در بر میگیرد و شناخت ماهیت و شیوههای آن برای جامعه ضروری است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، مقابله با جریانهای انحرافی تنها با روشهای سنتی امکانپذیر نیست، بلکه باید از همان ابزارها و ظرفیتهایی بهره گرفت که در عرصه رسانه، فرهنگ و فضای مجازی مورد استفاده قرار میگیرد.
مخلصالائمه اضافه کرد: هدایت و آگاهیبخشی زمانی مؤثر خواهد بود که از همان مسیرهایی انجام شود که گمراهی و ضلالت برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی از آن بهره میگیرند؛ به بیان دیگر هدایت نیز باید در بستر واقعی جامعه و با استفاده از ابزارهای روز جریان یابد.
وی با اشاره به نقش نخبگان، جوانان و فعالان فرهنگی افزود: اکنون مسئولیت سنگینی بر دوش نخبگان، دانشگاهیان، جوانان و فعالان فرهنگی قرار دارد تا با آموزش، تبیین و تولید محتوای مؤثر، به ارتقای آگاهی عمومی کمک کنند و در برابر تحریفها، شبههافکنیها و انحرافات فکری ایستادگی داشته باشند.
وی با تأکید بر اهمیت «جهاد تبیین» گفت: آگاهیبخشی و روشنگری، ضرورتی مستمر و راهبردی برای جامعه امروز است و هر اندازه این فریضه بهموقع، دقیق و هوشمندانه انجام شود، زمینه شکلگیری بسیاری از آسیبها، تحریفها و سوءبرداشتهای اجتماعی از میان خواهد رفت و مسیر پیشرفت هموار خواهد شد.
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