خبرگزاری مهر، گروه استانها: توسعه صنعتی همواره یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و تحقق رشد اقتصادی در خراسان جنوبی بوده است، اما این مسیر در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری با چالشی اساسی به نام «آب» گره خورده است؛ چالشی که امروز تنها محدود به تأمین آب واحدهای تولیدی نیست، بلکه بر روند واگذاری زمین، جذب سرمایهگذاران، توسعه شهرکهای صنعتی و حتی آینده صنایع استان نیز سایه انداخته است.
خراسان جنوبی سالهاست با خشکسالیهای متوالی، کاهش بارندگی، افت سطح آبخوانها و محدودیت منابع آب زیرزمینی دست و پنجه نرم میکند. این شرایط موجب شده رقابت برای استفاده از منابع محدود آب میان بخشهای شرب، کشاورزی و صنعت هر روز پیچیدهتر شود و تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص این منابع به یکی از مهمترین دغدغههای مدیران و فعالان اقتصادی تبدیل شود.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه صنعت سهم بسیار کمتری از مصرف آب نسبت به کشاورزی دارد، اما ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و درآمد حاصل از آن، ضرورت توجه ویژه به تأمین آب پایدار برای این بخش را دوچندان کرده است.
بررسیها نشان میدهد مجموع نیاز آبی شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی حدود ۸۰۰ لیتر بر ثانیه برآورد شده، در حالی که میزان تخصیص فعلی تنها ۱۸۷ لیتر بر ثانیه است؛ موضوعی که از کسری حدود ۶۱۳ لیتر بر ثانیه آب در این شهرکها حکایت دارد.
این فاصله قابل توجه میان نیاز واقعی و منابع موجود، در کنار مشکلات کیفی آب در برخی شهرکهای صنعتی، باعث شده تأمین آب به یکی از مهمترین مطالبات سرمایهگذاران و تولیدکنندگان استان تبدیل شود.
آب؛ نخستین زیرساخت توسعه صنعت
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توسعه صنعتی بدون ایجاد زیرساختهای پایدار امکانپذیر نیست، در گفتگو با مهر اظهار کرد: تأمین آب، برق، گاز، راه دسترسی و سایر زیرساختها از الزامات استقرار واحدهای صنعتی است و بدون فراهم شدن این امکانات، امکان توسعه شهرکهای صنعتی وجود ندارد.
مهدی جهانیکیا افزود: میزان آب تخصیصیافته فعلی پاسخگوی نیاز واحدهای موجود نیست و با توجه به برنامههای توسعهای، افزایش ظرفیت شهرکهای صنعتی و ورود سرمایهگذاران جدید، باید برای افزایش سهم آب صنایع، استفاده از منابع جایگزین و تکمیل زیرساختهای مرتبط برنامهریزی شود.
وی با بیان اینکه هزینه اجرای زیرساختهای صنعتی طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است، گفت: اجرای پروژههایی مانند خطوط انتقال آب، احداث مخازن، شبکههای توزیع، تأمین برق، ایجاد پستهای انرژی و سایر خدمات زیربنایی نیازمند اعتبارات قابل توجهی است و بدون حمایتهای ملی و استانی، اجرای این پروژهها با کندی همراه خواهد بود.
جهانیکیا ادامه داد: در برخی شهرکهای صنعتی به دلیل محدودیت زیرساختها، امکان واگذاری زمین به سرمایهگذاران جدید وجود ندارد و این موضوع میتواند روند توسعه صنعتی استان را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته وی، توسعه شهرکهای صنعتی زمانی معنا پیدا میکند که همزمان زیرساختهای مورد نیاز نیز متناسب با افزایش تقاضا توسعه یابد؛ در غیر این صورت، سرمایهگذار پس از دریافت زمین با مشکلات متعددی برای آغاز فعالیت مواجه خواهد شد.
کیفیت آب؛ چالشی فراتر از کمبود منابع
اگرچه کمبود آب مهمترین دغدغه صنایع استان محسوب میشود، اما فعالان اقتصادی معتقدند کیفیت منابع موجود نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
در برخی شهرکهای صنعتی از جمله بیرجند، فردوس و طبس، شوری بالای آب، فرسودگی بخشی از شبکه انتقال و نیاز مداوم به شیرینسازی، هزینههای قابل توجهی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.
این مسئله بهویژه برای صنایع غذایی، دارویی و واحدهایی که فرآیند تولید آنها نیازمند آب با کیفیت استاندارد است، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا پایین بودن کیفیت آب علاوه بر افزایش هزینههای تصفیه، کیفیت محصول نهایی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
یکی از تولیدکنندگان مستقر در شهرک صنعتی بیرجند در گفتگو با مهر اظهار کرد: کیفیت آب موجود موجب شده بسیاری از واحدها ناچار به استفاده از تجهیزات تصفیه و شیرینسازی شوند؛ تجهیزاتی که علاوه بر هزینه اولیه، هزینه نگهداری و بهرهبرداری بالایی نیز دارند.
وی افزود: بخشی از سرمایهای که باید صرف توسعه تولید یا خرید تجهیزات جدید شود، امروز برای جبران مشکلات آب هزینه میشود و این موضوع قدرت رقابت واحدهای صنعتی را کاهش داده است.
به گفته این فعال اقتصادی، اگر کیفیت آب بهبود پیدا کند، بخشی از هزینههای جاری واحدهای تولیدی کاهش خواهد یافت و امکان افزایش بهرهوری نیز فراهم میشود.
ضرورت تعیین تکلیف چاه شهرک صنعتی بیرجند
یکی از مهمترین مطالبات صنعتگران استان، تعیین تکلیف چاه تأمین آب شهرک صنعتی بیرجند است.
به گفته فعالان اقتصادی، این چاه به دلیل قدمت زیاد، کاهش آبدهی و افت کیفیت آب، دیگر پاسخگوی نیازهای موجود نیست و ادامه بهرهبرداری از آن در سالهای آینده مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد.
صنعتگران معتقدند انتقال چاه به محدودهای با کیفیت آب مناسبتر، ضمن کاهش هزینههای تصفیه، میتواند پایداری تأمین آب این شهرک را نیز افزایش دهد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر با تأیید این مطالبه گفت: درخواست جابهجایی چاه به شرکت آب منطقهای ارائه شده و پس از اخذ مجوزهای قانونی، مراحل اجرایی آن آغاز خواهد شد.
جهانیکیا افزود: این اقدام میتواند بخشی از مشکلات کیفی آب شهرک صنعتی بیرجند را برطرف کند و شرایط مناسبتری برای فعالیت واحدهای تولیدی فراهم آورد.
پساب؛ راهکاری برای آینده صنعت
در شرایطی که امکان افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی با محدودیتهای جدی روبهرو است، استفاده از پساب به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای تأمین آب صنایع بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی نیز توسعه استفاده از پساب را در دستور کار قرار داده و برای شهرک صنعتی بیرجند، تأمین ۳۰ لیتر بر ثانیه پساب از محل تصفیهخانه فاضلاب این شهر پیشبینی شده است.
بر اساس اعلام مسئولان، بخش عمده زیرساختهای انتقال و توزیع پساب تکمیل شده و با آغاز تحویل این منبع آبی، واحدهای صنعتی متقاضی میتوانند از آن استفاده کنند.
همچنین کاهش تعرفه فروش پساب از دیگر اقداماتی است که برای افزایش استقبال صنایع از این منبع آبی در نظر گرفته شده است.
کارشناسان معتقدند توسعه استفاده از پساب علاوه بر کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی، میتواند پایداری بیشتری در تأمین آب صنایع ایجاد کند و وابستگی آنها به منابع متعارف را کاهش دهد.
آب منطقهای: منابع موجود پاسخگوی برداشت بیشتر نیست
در سوی دیگر این موضوع، مسئولان حوزه آب استان بر ضرورت مدیریت مصرف و رعایت ظرفیت واقعی منابع آبی تأکید دارند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی در گفتگو با مهر اظهار کرد: همه بخشهای شرب، کشاورزی و صنعت از منابع مشترک آب زیرزمینی استفاده میکنند و امکان تعریف منابع مستقل برای هر بخش وجود ندارد.
عباس سارانی افزود: حدود ۸۷ درصد منابع آبی استان در بخش کشاورزی مصرف میشود و در کنار آن باید نیازهای شرب و صنعت نیز به شکل متوازن مدیریت شود.
وی با اشاره به افت سطح آبخوانهای استان گفت: امکان افزایش برداشت از منابع موجود بدون توجه به توان آبخوانها وجود ندارد و هرگونه تصمیم در این زمینه باید بر اساس مطالعات کارشناسی اتخاذ شود.
سارانی ادامه داد: سیاستهای آینده باید بر استفاده از آبهای نامتعارف، توسعه پساب، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهرهوری و اجرای طرحهای انتقال آب متمرکز باشد تا بتوان بخشی از نیازهای بخش صنعت را تأمین کرد.
توسعه صنعت بدون برنامه آبی ممکن نیست
یکی دیگر از دغدغههای فعالان اقتصادی، هماهنگی میان صدور مجوزهای سرمایهگذاری و ظرفیت واقعی زیرساختهاست.
به اعتقاد آنان، صدور مجوز برای ایجاد واحدهای جدید صنعتی باید همزمان با بررسی وضعیت تأمین آب، برق، گاز و سایر زیرساختها انجام شود تا سرمایهگذار پس از آغاز فعالیت با مشکلات اساسی مواجه نشود.
از سوی دیگر، مسئولان نیز بر این باورند که توسعه صنایع باید متناسب با ظرفیتهای واقعی استان و سند آمایش سرزمین باشد و استقرار صنایع آببر بدون مطالعه، فشار بیشتری بر منابع محدود وارد خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند حرکت به سمت صنایع کمآببر، استفاده از فناوریهای نوین، افزایش بهرهوری و بازچرخانی آب میتواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.
صنعت و کشاورزی؛ دو بخش مکمل، نه رقیب
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند نیز در گفتگو با مهر با اشاره به محدودیت منابع آبی استان اظهار کرد: کمبود آب واقعیتی انکارناپذیر است، اما این مسئله نباید به توقف توسعه صنعتی منجر شود.
علیرضا خامهزر افزود: باید با نگاه کارشناسی، ضمن حفظ منابع آب، زمینه توسعه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری نیز فراهم شود.
وی استفاده از فناوریهای نوین، بازچرخانی آب، توسعه استفاده از پساب و کاهش هدررفت منابع را از مهمترین راهکارهای عبور از شرایط موجود دانست و تأکید کرد: توسعه صنعت و مدیریت منابع آب نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند، بلکه این دو باید در کنار هم و با برنامهریزی صحیح پیش بروند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، اگر امروز برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز صنایع برنامهریزی نشود، در آینده هزینههای بیشتری برای اقتصاد استان ایجاد خواهد شد و فرصتهای سرمایهگذاری نیز از دست خواهد رفت.
تصمیم امروز، آینده صنعت استان را رقم میزند
آنچه امروز در شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی مشاهده میشود، تنها یک کمبود ساده آب نیست؛ بلکه مجموعهای از چالشهای زیرساختی، کیفی و مدیریتی است که در صورت بیتوجهی میتواند روند توسعه صنعتی استان را با مشکلات جدی مواجه کند.
افزایش تخصیص منابع آبی، تسریع در اجرای طرحهای انتقال پساب، اصلاح شبکههای فرسوده، تعیین تکلیف چاههای تأمین آب، هماهنگی میان دستگاههای متولی و مدیریت هدفمند استقرار صنایع، از مهمترین اقداماتی است که میتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.
کارشناسان معتقدند آینده توسعه صنعتی خراسان جنوبی بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای امروز وابسته است؛ تصمیمهایی که اگر با نگاه بلندمدت و مبتنی بر واقعیتهای منابع آبی اتخاذ شود، میتواند ضمن حفظ منابع طبیعی، زمینه رشد تولید، ایجاد اشتغال و جذب سرمایهگذاری را نیز فراهم کند.
در شرایطی که خراسان جنوبی برای تحقق توسعه صنعتی به دنبال جذب سرمایهگذاران جدید است، آب همچنان مهمترین حلقه زنجیره زیرساختهای تولید به شمار میرود؛ حلقهای که تقویت آن، شرط اساسی استمرار فعالیت صنایع موجود و شکلگیری واحدهای تولیدی جدید در استان خواهد بود.
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