سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع سرقت، مأموران کلانتری‌های تابعه شهرستان اصفهان طی ۴۸ ساعت گذشته با انجام گشت‌زنی‌های هدفمند و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند ۳۷ فقره انواع سرقت را کشف و ۳۳ سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در این عملیات‌ها ۷ دستگاه خودروی مسروقه، ۵ دستگاه موتورسیکلت مسروقه، ۱۴ فقره سرقت کابل برق و مخابرات، ۸ فقره سرقت از اماکن و ۲ فقره سرقت قطعات خودرو کشف و اموال مکشوفه به چرخه قانونی بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به دستگیری متهمان گفت: در اجرای این طرح، ۵ سارق خودرو، ۴ سارق موتورسیکلت، ۸ سارق اماکن، ۱۲ سارق کابل و ۴ سارق قطعات خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ نیکبخت با تأکید بر اینکه اجرای طرح‌های محله‌محور یکی از اولویت‌های اصلی پلیس در مقابله با سرقت است، تصریح کرد: حضور مستمر و هدفمند مأموران انتظامی در محلات، رصد نقاط جرم‌خیز و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی به صورت شبانه‌روزی در دستور کار تمامی کلانتری‌های شهرستان اصفهان قرار دارد.

وی در پایان با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی، استفاده از تجهیزات بازدارنده از جمله قفل و دزدگیر استاندارد و مراقبت بیشتر از اموال، از آنان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.