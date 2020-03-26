دیوید فینچر برای دانشجویان قرنطینه مستر کلاس آنلاین گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی وایر، مدرسه ملی فیلم و تلویزیون بریتانیا با برگزاری یک مستر کلاس با حضور دیوید فینچر دانشجویانش را که در قرنطینه هستند، غافلگیر کرد.

در حالی که تقریباً همه بریتانیا برای جلوگیری از گسترش کرونا در قرنطینه به سر می‌برند، برگزاری یک کلاس آنلاین با امکان گفت‌وگوی مستقیم از سوی دیوید فینچر برای دانشجویان مدرسه ملی فیلم و تلویزیون بریتانیا یک غافلگیری بزرگ بود.

کارگردان «زودیاک» و «دختر گمشده» مشهور است به اینکه خیلی در رویدادهای عمومی شرکت نمی‌کند و این به معنی این است که برگزاری مسترکلاس ویدیویی یک فرصت نادر برای رویارویی با این فیلمساز بود.

مستر کلاس کارگردان «باشگاه مشت‌زنی» به صورت آنلاین برای ۴۵۰ دانشجویی که در قرنطینه بودند، برگزار شد.

جان واردل مدیر این مدرسه فیلمسازی با صدور بیانیه‌ای گفت: هفته سختی را سپری کردیم و می‌خواستیم کاری انجام دهیم که روحیه دانشجویان را بالا ببریم؛ به همین دلیل امروز بعد از ظهر ۴۵۰ دانشجو از طریق «زوم» در مستر کلاس دیوید فینچر شرکت کردند. دیوید یک اسطوره است.

فینچر اکنون در حال ساخت فیلم «منک» است که درامی زندگینامه‌ای با بازی گری اولدمن در نقش هرمان جی. منکیویچ نویسنده فیلمنامه «همشهری کین» ساخته اورسون ولز است.