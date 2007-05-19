موسسه نمایشگاه های فرهنگی در نمایشگاه کتاب یونان شرکت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران که با ارائه 80 عنوان کتاب در زمینه هنر ، ایران شناسی ، اسلام و انقلاب اسلامی در این نمایشگاه حاضر شده است به معرفی نشر ایران و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خواهد پرداخت و نیز از ناشران حوزه مدیترانه - اروپا برای حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دعوت به عمل خواهد آورد.

امضای موافقتنامه همکاری بین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاه بین المللی کتاب یونان یکی دیگر از اهداف حضور ایران در این نمایشگاه است. بر اساس پیش نویس این تفاهم نامه که از سوی طرف یونانی ارائه شده است طرفین به تبادل غرفه رایگان در دو نمایشگاه خواهند پرداخت.

نمایشگاه بین المللی کتاب یونان که هر ساله در شهر تسالونیکی برگزار می شود از حمایت مالی اتحادیه اروپا و وزارت فرهنگ یونان برخوردار است. مرکز ملی کتاب یونان هم اکنون شش پروژه مشترک در حوزه کتاب و کتابخوانی با این اتحادیه در دست اجرا دارد.

شهر تسالونیکی در 500 کیلومتری آتن واقع است و به دلیل برگزاری جشنواره های فیلم ، تئاتر ، موسیقی ، نمایشگاه بزرگ تجاری یونان و نمایشگاه بین المللی کتاب، پایتخت فرهنگی یونان به شمار می رود.