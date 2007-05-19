آثار ملاقلی پور در دانشگاه کیش نمایش نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم که از امروز آغاز شده و تا پنج ‌شنبه سوم خرداد ادامه دارد هر شب ساعت 19 و 30 دقیقه یک فیلم از رسول ملاقلی‌پور در محل تالار حافظ دانشگاه بین‌المللی کیش اکران می‌شود.

بر این اساس در مراسم اختتامیه که روز سوم خرداد همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر برگزار می‌شود، جلسه نقد و بررسی آثار رسول ملاقلی‌پور نیز برگزار خواهد شد.

در بخش جنبی این بزرگداشت مرتضی سرهنگی رئیس دفتر ادبیات هنر مقاومت، اکبر نبوی نویسنده و منتقد سینما، فرهاد قائمیان بازیگر و همچنین همسر و فرزند مرحوم ملاقلی‌پور حضور خواهند داشت.

فیلم‌های سینمایی افق، پرواز در شب، سفر به چزابه، هیوا، قارچ سمی و مزرعه پدری از ساخته‌های برتر رسول ملاقلی‌پور در هفته بزرگداشت این هنرمند سینمای دفاع مقدس در کیش اکران می‌شوند.