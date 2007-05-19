لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، فقهای شورای نگهبان، وزرای مربوطه از دولت، رئیس کل بانک مرکزی و کارشناسان ذیربط از قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی های مبسوط اعضاء و کارشناسان مربوطه، مقرر شد با توجه به نظرهای مطرح شده ، موضوع در کمیسیون مشترک قضایی و اقتصاد کلان مجمع با حضور نمایندگانی از دولت، قوه قضاییه، مجلس و بانک مرکزی مجددا بررسی و پیشنهاد جامعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شود.

پیشنهادی که هم مانع ورود اموال نامشروع در سیستم رسمی پولی کشور باشد و هم موجب سلب امنیت اقتصادی و اخلال در امور اقتصادی نشود و نیز سلامت گردش پول را تامین نماید.