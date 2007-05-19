آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال همکاری موشکی بیشتر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز با اعلام خبرفوق درمطلبی می نویسد: مجلس نمایندگان آمریکا لایحه ای را پذیرفت که هدفش همکاری نزدیک تل آویو- واشنگتن در زمینه موشکی است.

در این لایحه ادعا شده است که این همکاری در زمینه سپر دفاع موشکی برای مقابله با انواع موشک هایی است که می تواند از سوی ایران شلیک شود.

این مصوبه، بخشی از لایحه هزینه دفاعی 504 میلیارد دلاری آمریکا بود که روز پنجشنبه به تصویب رسید و این مصوبه 205 میلیون دلار از بودجه بخش دفاعی را به سمت پروژه هایی که در حال حاضر در اسرائیل وجود دارد، هدایت می کند.

همچنین این مصوبه مبلغی به میزان 25 میلیون دلار بیشتر را برای تولید مشترک و سرهم بندی موشک آرو فراهم می کند و 45 میلیون دلار برای یک سامانه دفاع مشترک بین دو طرف خواهد بود و 135 میلیون دلار نیز برای خرید تجهیزات نظامی است.

هرسه مورد در طراحی موشک های رهگیری هزینه خواهد شد که برای ساقط کردن موشک های بالستیک در زمان آغاز شلیک آنها در جایی که حرکت خود را در مقصد آغاز می کنند بکار برده خواهد شد.



موشکهای بالستیک

یکی از ادعاهای رژیم صهیونیستی تهدید آن از سوی توان موشکی ایران است.اسرائیل، یکی از طرف هایی است که علاوه بر کمک های موشکی آمریکا خود نیز به ساخت موشکهای "جریکو 1و 2" مبادرت کرد و ساخت اولین موشک از این نوع را در دهه شصت در منطقه اریحا با موفقیت به پایان رساند. این موشک در واقع نسخه ‌برداری یا کپی موشک "ام دی-620" فرانسه است. اولین نوع تولیدات این موشک قریب به 640 کیلومتر برد داشته است.

در اوایل دهه هفتاد، توسعه و گسترش موشک "جریکوی 2" آغاز شد و در پایان دهه هشتاد موشک های دارای برد 1500 کیلومتری به خدمت گرفته شد.



"آنتونی کوردسمن" یکی از تحلیل گران ارشد نظامی در آمریکا به نقل از گزارش های مستند می‌گوید : اسرائیل به پیشرفته نمودن و گسترش موشک های جریکو 3 اهتمام نموده است.

به گزارش مهر، دیدگاه های نظری دیگری مبنی بر در اختیار داشتن موشک های قاره ‌پیما توسط اسرائیل وجود دارد، ضمن اینکه امکان دارد، تل آویو موشک های موسوم به "شافیت" را که در پرتاب ماهواره به فضا کاربرد دارند، به موشک های قاره پیما با برد بیش از 5000 کیلومتر تبدیل نماید.

"کوردسمن" خاطرنشان می ‌سازد که موشک های اسرائیلی "جریکو" بر روی سکوهای سیارمستقردرمنطقه "جولان" و صحرای نقب منتقل شده‌ اند.

به گفته وی، گزارش هایی نیز وجود دارد که نشان می ‌دهد موشک های جریکو دارای کلاهک های هسته ‌ای هستند و تعداد زیادی از آنها در داخل مخفی گاه های بسیار مستحکم در نزدیکی تل ‌آویو و منطقه "کفرزهریا" جاسازی شده ‌اند.

به گزارش مهر، رژیم اسرائیل حتی، تنها بازیگری در منطقه است که شبکه پیشرفته‌ ای متشکل از موشک های "حیتس- 2" (ساخت اسرائیل) و موشک های "پاتریوت باک-3"(ساخت‌آمریکا) را در اختیار دارد.