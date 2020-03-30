واکنش سرمربی ملوان به مهلت فیفا/ امیدوارم اسکوچیچ به ما کمک کند

محمد احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اولتیماتوم فیفا به باشگاه ملوان برای پرداخت طلب ۴۰۰ میلیون تومانی پاشنکو (دروازه بان سابق تیم ملوان) گفت: مسئولان باشگاه بخصوص پژمان نوری و مازیار زارع شرایط را به سمتی می برند که ان شاءالله کار به کسر امتیاز نکشد. تا همین الان هم پژمان و مازیار باشگاه را به بهترین شکل ممکن مدیریت کرده اند. از همان ابتدای کار این دو، هیچکس تصوری از مدیریتشان نداشت.

وی افزود: کسانی که از بیرون شاهد اتفاقات ملوان بودند فکر می کردند مازیار و پژمان یک روز، یک هفته یا نهایتاً یک ماه بیشتر دوام نمی آورند و ملوان به گِل می نشیند ولی این آقایان کاری کردند استثنایی و تیم را به بهترین شکل حفظ کردند. حالا هم از این چالش بزرگ خارج می شویم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان خاطرنشان کرد: پژمان و مازیار در کار مدیریتشان اشتباهی نداشته اند. به نظرم آنها با این وضعیت مالی وحشتناک، باید به عنوان مدیران نمونه لیگ انتخاب شوند.

احمدزاده در خصوص اینکه چرا مطالبات پاشنکو در سال های گذشته پرداخت نشده است؟ یادآور شد: هر مدیری به ملوان می آمد، می گفت پول پاشنکو را پرداخت می کنیم. حتی این اواخر می گفتند پولش را پرداخت کرده ایم. آنها کارشان را روزمره پیش می بردند و با دروغ سر مردم کلاه می گذاشتند. هواداران که از اتفاقات داخل باشگاه خبر نداشتند. بالاخره بدهی باید پرداخت شود وگرنه شرایط سخت تر می شود.

وی گفت: ملوان از گذشته بدهی های زیادی دارد. همین الان آقای دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی (که سابقه کار در تیم ملوان را دارد) رقم بالایی از ملوان طلب دارد. امیدوارم ایشان حالا که سرمربی ایران است، به ملوان کمک کند و به ما تخفیف یا زمان بدهد. مازیار و پژمان در همین فصل بخش زیادی از بدهی های گذشته را پرداخت کرده اند تا جایی که حتی پنجره نقل و انتقالات باشگاه را باز کردند.

سرمربی تیم فوتبال ملوان ادامه داد: از اینکه می بینم بازیکنانی مثل پژمان و مازیار در فاصله یک سال بعد از خداحافظی از دنیای بازیگری در عرصه مدیریت هم موفق هستند، لذت می برم. برایم جالب است که آنها خودشان را سریع با مدیریت و بحران تیمداری تطبیق دادند و به بهترین شکل کار کردند. معلوم شد استعداد آنها فقط مختص داخل زمین نبوده است.

احمدزاده درباره شرایط شهر انزلی بعد از شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: شرایط شهر انزلی نسبت به ۱۰، ۱۵ روز گذشته بهتر شده است. یکی از افرادی که خیلی به شهر کمک کرد دکتر بابک صیاد است که مسئول پزشکی تیم ملوان هم هست. ایشان زحمات زیادی برای انزلی کشید و باید از وی تشکر کرد.