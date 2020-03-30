تشکیل پرونده برای ۳۸ واحد نانوایی متخلف در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ارزیابی وضعیت بهداشت واحدهای نانوایی لرستان از تاریخ ۶ تا ۱۰ فروردین ماه، اظهار داشت: در مجموع از ۳۳۳ واحد نانوایی در این مدت بازرسی به عمل آمده است.

وی با اشاره به صدور حکم پلمپ برای شش واحد نانوایی دارای مشکل بهداشتی، گفت: همچنین مسدودی سهمیه آرد برای ۲۱ واحد دارای مشکل بهداشتی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان ا اشاره به ضدعفونی محیط ۴۴ نانوایی، تصریح کرد: همچنین برای ۳۸ واحد متخلف پرونده تشکیل و به مراجع ذی ربط معرفی شده‌اند.

بیرانوند، گفت: همچنین برای ۱۲ واحد نانوایی استان تشویقی در نظر گرفته شده است. ‌