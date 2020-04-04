می توانیم از بحران کرونا عبور کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عمر الرزاز نخست وزیر اردن تاکید کرد که این کشور می تواند از بحران گسترش ویروس کرونا عبور کند و آنچه که جهان در حال حاضر با آن رو به رو است بسیار خطرناک محسوب می شود.

وی در ادامه افزود: مردم اردن باید برای رویارویی با این بحران در آمادگی کامل به سر ببرند و این کشور باید خود را برای بحران گسترده‌تری آماده کند.

الرزاز تاکید کرد: اردن جدای از کشورهای جهان نیست اما وضع این کشور نسبت به دیگر مناطق جهان بهتر است.

وی از مردم اردن خواست به دستورات صادره در خصوص ممانعت از گسترش ویروس کرونا عمل کنند.