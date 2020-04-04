به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مستند بلند «نتهای مسی یک رویا» به کارگردانی رضا فرهمند و تهیه کنندگی مرتضی شعبانی در ادامه حضور بینالمللی خود در ماه می ۲۰۲۰ (اردیبهشت ۹۹) در جشنواره معتبر مستند مونیخ شرکت میکند. این جشنواره یکی از جشنوارههای قدیمی و معتبر مستند است که از سال ۱۹۸۵ برگزار میشود و مستندهای شاخص و متفاوت را برای رقابت انتخاب میکند.
جشنواره مستند مونیخ از ۶ تا ۱۷ می (۱۷ تا ۲۸ اردیبهشت) در شهر مونیخ آلمان برگزار میشود.
«نتهای مسی یک رویا» رقابت بین المللی خود را با حضور در میان هفت مستند شاخص جشنواره لوکارنو در ماه آگوست آغاز کرد و سپس کاندید دریافت جایزه بزرگ «هارل» آمریکا شد و در بخش مسابقه بزرگترین جشنواره مستند آسیایی DMZ کره جنوبی حضور داشته و سپس با حضور در بخش مسابقه بین الملل جشنواره المپیاد یونان، جایزه ویژه هیئت داوران را از جشنواره المپیای یونان دریافت کرد.
پخش بینالملل فیلم با مرجان علیزاده کمپانی ArtHouse Cinematheque در کانادا است.
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