به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی راهکارهای مقابله با ویروس کرونا، احمد علی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفت: کاهش صادرات محصولات کشاورزی از مشکلات ناشی از شیوع این بیماری است. تولیدکنندگان ما دچار آسیب های زیادی شده اند و به عنوان مثال بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به دور ریختن شیرهای تولید شده هستند.

وی با اشاره به مشکلات دامداران و مرغداران،افزود: قیمت جوجه یک روزه به ۳۰۰ تومان کاهش یافته است و به دلیل کاهش تقاضای مصرف قیمت مرغ نیز در هفته های اخیر به ۵ تا ۶ هزار تومان رسیده بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: الان فصل کوچ عشایر است و اگر برای این جابجایی ها برنامه ریزی دقیق نشود این کوچ منجر به شیوع بیماری کرونا خواهد شد.

کیخا گفت: بسیاری از کشورها صادرات محصولات کشاورزی خود را ممنوع کرده اند به عنوان مثال کشور هند صادرات برنج را ممنوع کرده است اگر دولت برنامه ریزی دقیقی نداشته باشد در زمینه تامین کالاهای اساسی دچار مشکل خواهیم شد.

وی با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی میزان بارندگی،افزود: اگر مصرف بالای آب کنترل نشود در تابستان دچار مشکل خواهیم شد. باید مساله فاضلاب های آلوده نیز مدیریت شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بیماری کرونا بیماری مشترک دام و انسان است که اگر اقدام جدی در این زمینه انجام نشود مشکلات اساسی ایجاد خواهد شد.