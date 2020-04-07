ضرورت تسریع در فرایند ثبت داروها/ تدوین استراتژی دارویی کرونا

حمید خیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حاشیههای داروی «آویگان»، گفت: برخی مطالعات در خصوص طیف مختلفی از داروهایی که بر کرونا مؤثر هستند، نشان داده که داروی ضد آنفلوانزای ژاپن که با نام «آویگان» شناخته میشود، میتواند بر بیماران مبتلا به کرونا اثربخش باشد ولی موضوع این است که در توصیه یک دارو، نباید اسیر تصمیمات عجولانه و احساسی شد
وی ادامه داد: باید اجازه داد تا دادههای کافی از آزمایشات بالینی گردآوری شود و عوارض جانبی احتمالی برآورد شود، سپس موضوع در کمیتههای تخصصی با حضور متخصصان حوزههای مختلف درمانی، طرح شده و تصمیمات پخته و قابل دفاع، اخذ شود.
به گفته خیری، خوشبختانه دسترسی به منابع و مراجع بین المللی فراهم است و قطعاً اگر این دارو توسط آژانسهای بین المللی دارویی دنیا برای درمان کرونا تأیید شود، اطلاعات آن در کشور ما نیز قابل دریافت خواهد بود.
عضو انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: متأسفانه در فضای مجازی، شاهد اظهار نظرهای احساسی و ملتهب نسبت به این دارو هستیم، این در حالی است که این دارو با وجود نتایج مثبت اولیه، نیاز به تاییدیه های بیشتری دارد.
وی تصریح کرد: البته بدیهی است که اعتراض متخصصین پزشکی در عدم دسترسی به دارویی جدید، باید مورد توجه مسئولین وزارت بهداشت قرار گیرد. ضمن اینکه باید ساز و کار لازم برای گردش این اطلاعات به صورت ساختارمند و به دور از فضای ملتهب جامعه فراهم باشد.
وی تاکید کرد: باید توجه داشت که فارغ از بحث کرونا، در حوزههای دیگر درمانی نیز قطعاً داروهای جدید و مؤثری در دنیا عرضه شدهاند که متأسفانه به دلیل دست اندازهای موجود در فرایند ثبت در ایران، سرعت دسترسی به این داروها پایین است و از داشتن آنها محروم هستیم و صدای متخصصین به گوش کسی نمیرسد. بنابراین باید در این رابطه بازبینی مناسبی صورت گیرد و این فرایند بیش از پیش چابک شود.
خیری در پایان افزود: نکته بسیار مهم دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که استراتژی دارویی کشور در رویارویی با کرونا و سایر بیماریهای نوپدید، باید از پیش مشخص باشد و این ظرفیت فراهم شود که حالتهای فورس ماژور و بحرانی برای تأیید یک دارو لحاظ شود.
نظر شما