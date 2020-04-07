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۱۹ فروردین ۱۳۹۹، ۱۴:۱۷

فرماندهی عملیات مشترک عراق:

یکی از مقرهای ائتلاف آمریکا به نیروهای عراقی تحویل داده شد

یکی از مقرهای ائتلاف آمریکا به نیروهای عراقی تحویل داده شد

عملیات مشترک عراق با صدور بیانیه‌ای از تحویل گرفتن یکی از مقرهای ائتلاف بین المللی آمریکا در بغداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، فرماندهی عملیات مشترک عراق بیانیه‌ای در خصوص تحویل گرفتن مقر نظامیان فرانسوی در بغداد صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: بر اساس گفتگوهای سازنده میان دولت عراق و ائتلاف بین المللی آمریکا امروز مقر مشاوران ائتلاف بین المللی (فرانسوی ها) در بغداد تحویل نیروهای عراقی داده شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام در چارچوب بازگرداندن مقر هایی صورت می‌گیرد که ائتلاف بین المللی از آن ها استفاده می کرده است.

لازم به ذکر است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقدامات ائتلاف بین‌المللی آمریکا در خصوص عقب نشینی از پایگاه های نیروهای عراقی در واقع با هدف استقرار مجدد در این کشور صورت می‌گیرد.

کد مطلب 4894686
فاطمه صالحی

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