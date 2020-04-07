یکی از مقرهای ائتلاف آمریکا به نیروهای عراقی تحویل داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، فرماندهی عملیات مشترک عراق بیانیه‌ای در خصوص تحویل گرفتن مقر نظامیان فرانسوی در بغداد صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: بر اساس گفتگوهای سازنده میان دولت عراق و ائتلاف بین المللی آمریکا امروز مقر مشاوران ائتلاف بین المللی (فرانسوی ها) در بغداد تحویل نیروهای عراقی داده شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام در چارچوب بازگرداندن مقر هایی صورت می‌گیرد که ائتلاف بین المللی از آن ها استفاده می کرده است.

لازم به ذکر است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقدامات ائتلاف بین‌المللی آمریکا در خصوص عقب نشینی از پایگاه های نیروهای عراقی در واقع با هدف استقرار مجدد در این کشور صورت می‌گیرد.