به جای این که ظهور به سمت ما بیاید ما باید به سمت آن برویم

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی راز شب گذشته به روی آنتن شبکه چهارسیما رفت. این قسمت از برنامه به بهانه شیوع بیماری کرونا به سراغ موضوع مهدویت و آخرالزمان در تمدن غرب و اسلام رفته است. مهمان این برنامه دکتر محمدهادی همایون پژوهشگر حوزه و دانشگاه بود.
محمد هادی همایون در ابتدای صحبتهای خود در مورد اندیشههای آخرالزمانی گفت: به نظرم باید کمی از مطالعات معمول حوزه مهدویت بیرون آمد و به قرآن کریم رجوع کرد. وقتی قرآن کریم سرنوشت قومهای مختلف را تعیین میکند، میبینید که پیامبران مختلف آمدند و کفار را از قیامت انظار دادند. این چه معنایی دارد؟ چرا فقط کفار را انظار میدهند؟ آیا این مساله ارتباطی با مهدویت دارد؟
وی به نزدیکی ظهور در اندیشه اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر به تاریخ انقلاب اسلامی از ابتدای آن مراجعه کنید به نظر میرسد که عدهای اندک اندک بوی ظهور را استشمام کردهاند و هر چه قدر که جلوتر میرویم گویا آرام آرام تعداد بیشتری متوجه این مسئله میشوند و میفهمند که به سمت یک اتفاق مهم پیش میرویم. تا پیش از این مسئله ظهور همیشه برای ما این گونه بوده است که معتقد بودیم یک روزی چنین اتفاقی رخ خواهد داد و هیچ کاری به ما ندارد. اما آرام آرام از این اعتقاد فاصله میگیریم و متوجه میشویم که مهدویت مساله بسیار مهمتری است و همه ما برای رسیدن به آن مأموریتی داریم. در حقیقت میفهمیم به جای اینکه ظهور به سمت ما بیاید ما باید به سمت آن برویم.
همایون افزود: سیر مطالعه و تحقیق ما در مورد مهدویت باید دچار تغییر شود. ما چه میزان در مورد این موضوع به صورت اجتهادی کار کردیم؟ تقریباً هیچ. اگر در طول تاریخ مدعیان دروغین آمدند به دلیل جهل ما بوده است. بدون شک اگر در این زمینه علم کافی داشتیم هیچ وقت گول جریانهای غیر واقعی مثل بابیت را نمیخوردیم. اگر به ریشه این فرقه نگاه کنید میبینید که پاسخ اشتباه به یک نیاز داده میشود و حواسمان جمع نبوده است.
مهدویت به عقاید ما جهت میدهد
این پژوهشگر با اشاره به وجود ۶ هزار روایت درباره مهدویت گفت: وقتی به تاریخ فقه نگاه میکنید میبینید که از جایی به بعد اجتهاد فقط منحصر به فقه شد؛ آن هم احکام فردی و نه احکام جمعی. بنابراین به نظر میرسد که در برههای اکثر فعالیتها به احکام فقهی معطوف شد و کمتر به مسائل اعتقادی مانند مهدویت پرداختیم. البته خوشبختانه اکنون درس خارج مهدویت در حوزههایمان داریم و این بسیار خوب است. به نظرم باید بر روی عقاید که در رأس آن موضوع مهم مهدویت است بیشتر کار کنیم و آن را به کار اجتهادی حوزههای علمیه وارد کنیم. همه انبیا و امامان آمدهاند تا ما را به مهدویت و بعد از آن بهشت موعود دعوت کنند. بنابراین با مساله بسیار مهمی روبهرو هستیم. به عبارت بهتر میتوانم بگویم که مهدویت به همه عقاید ما جهت میدهد و اگر آن نباشد نمیتوانیم عقاید را به صورت صحیح تعریف کنیم. در قرآن کریم آیههای بسیار زیادی داریم که اشاره به مهدویت دارند و اگر پایه و اساس مطالعات خود را بر همین آیات بگذاریم در تبیین مهدویت پیشرفتهای زیادی حاصل خواهد شد.
هالیوود تلاش میکند در برابر مهدویت بایستد و مفهوم دیگری از آن را ارائه کند.
او در مورد تفکر آخرالزمانی در تمدن غرب بیان داشت: اگر تمدن غرب را در جایی مثل هالیوود جستجو کنیم باید نگاه متفاوتی به مهدویت از منظر تمدن غربی داشته باشیم. مساله آخرالزمان یکی از جریانهای فیلمسازی در هالیوود است و به نظر میرسد که توجه به این موضوع فراتر از این است که چند نفر بخواهند از روی علاقهشان فیلمی در مورد آخرالزمان بسازند. بنابراین با عقبه تاریخی در این زمینه روبهرو هستیم. معتقد هستم که آنان به موضوع مهدویت اعتقاد دارند و در این زمینه کار کردند اما با استفاده از جریان رسانهای خود تلاش میکنند تا در برابرش بایستند و نگذارند کسی آن را درک کند، حتی تلاش میکنند تا تصویر دیگری از آخرالزمان به نمایش بگذارند، چیزی که متفاوت با بینش ما در اسلام است.
تلاش تمدن غربی برای پروژه مهدی هراسی
وی اضافه کرد: هالیوود با تصویر غیرواقعی که از اخرالزمان به مخاطبانش نشان میدهد تلاش میکند که بگوید اخرالزمان از منظر تمدن غرب بدون دردسر است اما از منظر اسلام همراه با کشتار است؛ حال مخاطب باید انتخاب کند که به سمت کدام برود. معتقدم با پروژه مهدی هراسی گسترده در طول تاریخ مواجهیمکه بسیار بد است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر میخواهیم به آینده واقعی دنیا برسیم باید شیطان را بهتر بشناسیم. معتقدم که در تمدن غربی پروژه فانتزینگاری شیطان وجود دارد و خیلیها دوست دارند ماهیت خبیث ابلیس را در پس چهرهای فانتزی و کارتونی پنهان کنند. اما اگر میخواهید چهره خبیث شیطان را ببینید به این فکر کنید که آن کسی که یک کودک یمنی را بیگناه میکشد شیطان است.
آیا رفتار کشور ما در مواجهه با کرونا باید شبیه به رفتار چینیها باشد؟
محمد هادی همایون در مورد تصمیماتی که در ارتباط با بستن حرمها برای مبارزه با کرونا گرفته شد، گفت: در ابتدا بگویم که همه ما معتقدیم که دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا باید جدی گرفته شود و قانونمند بودن یکی از ویژگیهای مهمی است که ما را به سمت ظهور میبرد. با این حال میخواهیم یک بحث نظری داشته باشیم. از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشورمان همواره این سوال مطرح بود که آیا رفتار ما نسبت به این ویروس در مقایسه با چین چه فرقی باید داشته باشد؟ در حقیقت ما که به معاد و اصول اعتقادی معتقدیم آیا باید همانگونهای سیاستگذاری کنیم که کشور چین انجام داد؟ مگر ما نگفته بودیم که حرف جدیدی در علوم انسانی داریم که با تجربههای دنیا متفاوت است؟ پس انتظار میرود که رفتار دیگری داشته باشیم. حتی جامعه نیز انتظار دارد که رفتار متفاوتی با توجه به جهانبینی خود داشته باشیم. با این حال میبینیم که در اولین اقدام دستور به ایجاد محدودیت در حرمهای مقدس میدهیم و حتی حج که جز شعائر اسلامی است تحت تأثیر قرار میگیرد و تبدیل به مفهوم مستحبی زیارت میشود. این موضوع در حالی است که در مورد مابقی تصمیمات قرنطینهای در حال بحث و بررسی هستیم. سوال اینجاست که آیا زیارت نمیتوانست آرامشدهی کند؟ نمیتوانستیم برای این مسئله پروتکلگذاری کنیم؟ از مسئولان انتظار داریم که روی موضوع حساس سلامت تصمیمات جدی بگیرند اما این تصمیم در همه جوانب باید باشد.
کرونا سقوط تمدنی غرب را عیان کرد / پخش اذان در ایتالیا و اسپانیا یعنی نزدیک شدن به ظهور
وی تاکید کرد: پدیده کرونا یک پدیده چند وجهی است و به موضوعاتی مثل سلامت، اقتصاد، سبک زندگی و … مرتبط است. موضوع تمدن نیز یکی از محورهایی است که تحت تأثیر کرونا قرار میگیرد. حتماً در حال انتقال تمدنی هستیم و باید منتظر پیامدهای آن باشیم. اینکه در اروپا و با شیوع کرونا سوپر مارکتهای خالی و اسلحهفروشیها شلوغ میشود یعنی سقوط تمدنی غرب را شاهدیم و نتایج آن تا سالها ادامه خواهد داشت. این همان معنای ظهور به معنای ظاهر شدن است. اگر در ایتالیا و اسپانیا اذان گفته میشود خیلی اتفاق مهمی است که ما باید بیشتر به آن توجه کنیم. این همان رفتار متفاوت است.
او در پایان برنامه در پاسخ به یک شبهه مبنی بر اینکه عدهای کرونا را مرگ سفید مینامند گفت: در پاسخ به آنان میگویم کرونا قطعاً نشانه ظهور است حتی اگر مرگ سفید نباشد چرا که به ظاهر شدن صحنه و واضح شدن دنیا کمک میکند. دقت داشته باشید که امام نامرئی نشده است؛ ایشان در بین ما زندگی میکند و اگر اتفاقاتی در حال رخ دادن است که وضعیت دنیا را ظاهر میکند یعنی در حال حرکت به سمت ظهور هستیم.
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