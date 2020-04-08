«مهدویت» پشتوانه اصلی حرکت شیعه است/ شبی همچون شب قدر

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: نیمه شعبان در فرهنگ شیعیان از اهمیت بسیاری برخوردار است و طبق روایات و احادیث معتبر شب نیمه شعبان جایگاهی همچون شب قدر دارد و از پرفضیلت‌ترین شب‌ها برای شب زنده‌داری و دعا و نیایش است.

در حدیثی که در وسایل الشیعه، بحار الانوار و مصباح المتهجد اشاره شده در خصوص فضیلت ماه شعبان آمده است: «خداوند به ذات مقدس خود سوگند خورده است که هرکس را در این ماه به او پناه برده و از او درخواست کند، از رحمت خود محروم ننماید».

از امام صادق (ع) روایت شده که پدر بزرگوارشان در پاسخ کسی که از فضیلت شب نیمه شعبان از ایشان پرسیده بود فرمودند: این شب برترین شب‌ها بعد از شب قدر است، خداوند در این شب فضلش را بر بندگان جاری می‌سازد و از منت خویش گناهان آنان را می‌بخشد، پس تلاش کنید که در این شب به خدا نزدیک شوید. همانا این شب، شبی است که خداوند به وجود خود سوگند یاد کرده که در آن درخواست کننده‌ای را، مادام که درخواست گناه نداشته باشد، از درگاه خود نراند.

شب نیمه شعبان که مصادف با میلاد حضرت صاحب الزمان (عج) برای شیعیان اهمیت دیگری نیز دارد؛ زیرا بهانه‌ای است تا گمشده خود را در روزهایی که قلوب همه مسلمانان از ظلم‌هایی که توسط جنایتکاران در سراسر جهان بر مسلمانان و به خصوص شیعیان روا می‌رود فریاد بزنند.

امروز نه تنها مسلمانان و شیعیان، بلکه همه مظلومان عالم چشم انتظار مصلح و منجی هستند که با ظهور خود همچون طبیبی دردهای بشریت را درمان کند و مرهمی بر زخم‌های ستمدیدگان باشد که این همان وعده خداوند در قرآن کریم است که زمین در سیطره بندگان صالح خدا قرار خواهد گرفت.

وعده پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به ظهور حضرت حجت، نقطه امید برای همه مسلمانان و مظلومان جهان و همچنین از نعمت‌های بزرگ الهی است زیرا روح امید سبب می‌شود تا جامعه دچار یأس و ناامیدی نشود چرا که بدون تردید شب سیاه بشریت به روز سپید منتهی خواهد شد.

و امروز که علم و دانش انسان با آن غروری که داشت در برابر ویروسی بسیار کوچک احساس ناتوانی کرده و بر عجز خود اعتراف کرده است، بشر بیشتر از گذشته به دنبال معنویت است و راه نجات خود را از مسیر دیگری غیر از مادیات جست‌وجو می‌کند و فهمیده است که برای رستگاری راهی جز فرود آوردن سر تعظیم نزد یگانه خالق هستی ندارد.

مراجع عظام تقلید نیز طی روزهای گذشته بر استفاده از ظرفیت نیمه شعبان بشارت داده‌اند و این ایام را فرصتی برای استغاثه و دعا به درگاه الهی جهت رهایی از مشکلات و گرفتاری‌ها دانسته‌اند.

مردم در خانه‌های خود دست به دعا بردارند

آیت الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان در سخنانی به مناسبت نیمه شعبان، تأکید کرد: سزاوار است در شب نیمه شعبان همه مردم در خانه‌های خود دست به دعا بردارند و خدا را به آن حضرت و اجداد طاهرینش قسم دهند و سلامتی هر چه زودتر بیماران و پایان این بلای همه جا گیر را از او بخواهند و مطمئن باشند این دعاها به هدف اجابت نزدیک است.

آیت الله العظمی وحید خراسانی نیز در پیامی اظهار داشت: ابواب رحمت خداوند متعال، در شب نیمه‌ی شعبان بر روی بندگان باز است. امیدواریم با توسّل به حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، رحمت واسعه پروردگار، شامل حالمان شده و این بلا رفع گردد.

وی افزود: از آن‌جا که دعای دسته جمعی، مورد تأکید و مقرون به استجابت است، توصیه می‌شود ان‌شاءالله همگان در منازل و در جمع خانواده، رأس ساعت یازده شب نیمه شعبان، دعای «الهی عظم البلاء…» را خوانده و بعد از آن یک سوره حمد، هدیه به حضرت نرجس خاتون علیهاالسلام، مادر گرامی حضرت صاحب الزمان علیه‌السلام، نمایند.

انسان‌ها نیز چاره‌ای جز پناه بردن به خداوند سبحان و آخرین حجت او ندارند

آیت الله العظمی نوری همدانی نیز در پیامی ضمن ضمن تبریک فرا رسیدK نیمه شعبان المعظم و میلاد سراسر پرخیر و برکت امام عصر (عج) به همه منتظران آن حضرت، تأکید کرد: بی شک جهان بشری امروز بیش از هر زمان دیگری تشنه حضور آن منجی یگانه عالم هستی می‌باشد.

وی افزوده است: انسان‌ها نیز چاره‌ای جز پناه بردن به خداوند سبحان و آخرین حجت او ندارند، بر این اساس همگان را توصیه می‌کنم در همه حال و همه زمان‌ها به یاد آن محبوب هستی باشند، خاصه از فرصت پیش رو؛ یعنی شب نیمه شعبان که در روایات ما از جایگاه والا و بالای برخوردار است و اعمال خاصی برای این شب و روز ذکر شده‌است بهرمند گردیم و برای ظهور آن حضرت دست به دعا برداریم تا اضطرار و ابتلاء از بشریت برداشته شود.

این استاد برجسته حوزه تأکید کرده است: شاید مهمترین عمل از اعمال نیمه شعبان زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) است که توصیه مؤکد می‌گردد همه بدانند که صاحب الملک و صاحب الزمان اوست، اوست که یک مصلح مقتدر است و اوست که امید مستضعفان است و ضعف بشر را برطرف می‌کند و اوست که مستکبران را به ذلت می‌کشاند.

مهمترین عمل از اعمال نیمه شعبان زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) است که توصیه مؤکد می‌گردد همه بدانند که صاحب الملک و صاحب الزمان اوست

وی ادامه داده است: او نه تنها امید شیعیان و مسلمانان بلکه امید همه بشریت می‌باشد. امروز همه به ویژه علما باید نقش خود را در عصر غیبت به بهترین وجه ایفا کنند، چون حضرتش در عصر غیبت امر را به فقهاء و علما امت واگذار نمود.

آیت الله نوری همدانی در پایان گفته است: در این ایام حساس خاضعانه از درگاه خداوند حکیم و قادر متعال تعجیل درفرج را خواستاریم و آرزوی صحت و عافیت برای همگان خصوصاً مبتلایان به این ویروس منحوس کرونا را داریم.

همچنین آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به مناسبت میلاد حضرت صاحب الزّمان (عج) در پیامی اعلام کرد: شب مبارک نیمه شعبان، شبی که ذخیره عالم هستی، امید همه پیامبران و امامان، نجات دهنده بشر از ظلم ستمگران، برقرارکننده حکومتِ واحدِ عدلِ جهانی، حضرت بقیة الله الأعظم مهدی موعود ارواح العالمین له الفداء جهان را به نور خود روشن نمود و دل‌های منتظران عدالت گستر جهانی، سرشار از سرور و شادمانی گردید.

وی افزوده است: به شکرانه این فرخنده میلاد مبارک و برای رفع نگرانی‌ها و مشکلات و برطرف شدن بلایا در این شب مقدس که شب احیا و بیداری است، از همه منتظران آن حضرت و دوست‌داران مصلح جهانی استدعا دارم که از برکات این شب فرخنده کمال استفاده را برده و با مناجات به درگاه خداوند سبحان و قادر متعال و با خواندن دعای شریف کمیل که از ادعیه وارده در این شب عزیز است، حالت انابه و تضرع و استغفار داشته باشند و با زیارت حضرت سید الشهدا علیه‌السلام آن کشتی نجات امت را شفیع قرار دهند و با توسل خاص به حضرات معصومین علیهم السلام، همگان در سطح جهان فرج موفور السرور امام عصر مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را از خداوند متعال مسئلت نمایند و با زیارت آل یاسین عرض نیاز و ادب و توجه به ساحت مقدس آن ولی دوران و قطب عالم امکان داشته و به حضرتش با یک صدا و یک ندا عرضه می‌داریم: «المستغاث بک یا صاحب الزمان» «اللهم عجل فرجه و قرب زمانه و کثر انصاره و اکشف بحضوره هذه الغمة عن هذه الامة».

مؤمنان با احیای شب نیمه شعبان برای رفع بلای کرونا دعا کنند

آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی نیز در پیامی تأکید کرده است: ماه شعبان ماه رحمت و تقرب الی الله و ماه نزول برکات معنوی الهی است، تمام ساعات و ایام و لحظات این ماه مخصوصاً شب و روز نیمه شعبان برای مؤمنین و دلدادگان حضرت حق قابل بهره گیری و استفاده می‌باشد.

در ادامه پیام تصریح شده است: از همه متدینین و مؤمنین خواستارم که در این شب‌ها و روزهای عزیز مخصوصاً در شب نیمه شعبان با خلوص نیت و قلبی شکسته و خضوع و خشوع در مقابل پروردگار و با واسطه قراردادن انوار قدسیه ائمه اطهار علیهم السلام مخصوصاً امام منتظران حضرت بقیه الله الاعظم علیه السلام در منزل و در جمع خانواده و یا در مکانی خلوت متوسل شده و با احیای شب نیمه شعبان و قرائت ادعیه وارده مخصوصاً دعای کمیل و دعای فرج و برخی ادعیه مأثور از خداوند متعال رفع بلاها و آفات دنیوی و معنوی متوجه به جامعه اسلامی مخصوصاً بلای فعلی عالم‌گیر را درخواست کرده و برای ظهور حضرت نیز دعاگو باشند.

خداوند به دل‌های شکسته مؤمنین نظر رحمت انداخته و با عنایت امام زمان علیه السلام دعای آنها را مقرون به اجابت خواهد نمود

آیت الله علوی گرگانی افزوده است: شکی نیست که خداوند به دل‌های شکسته مؤمنین نظر رحمت انداخته و با عنایت امام زمان علیه السلام دعای آنها را مقرون به اجابت خواهد نمود، امید است خداوند به حق صاحب این شب عزیز فرج امت را با ظهور امام المنتظر حضرت مهدی علیه السلام هرچه زودتر مقدر فرماید.

همچنین آیت الله العظمی سبحانی در آستانه نیمه شعبان طی سخنانی با بیان اینکه سالروز میلاد حضرت مهدی (ع) روز شادی و خرسندی است، گفت: طبق فرموده قرآن کریم و روایات با ظهور حضرت صاحب زمان (عج) صالحان در زمین حکمفرما می‌شوند.

وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان، افزود: باید معنویت خود را افزایش دهیم و از خداوند بخواهیم این بلا را از همه بشریت دور کند و دیگر وظیفه ما این است که به توصیه کارشناسان بهداشتی عمل کنیم و تخلف از آنها را صحیح ندانیم.

دشمنان ذهن جوانان را از حقایق مهدویت دور می‌کنند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد حضرت مهدی (عج) با بیان اینکه مهدویت دارای ظرفیت‌های بسیاری است، گفت: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند تا فکر و ذهن مردم به خصوص جوانان را از حقایق مربوط به مهدویت منحرف کنند.

حجت الاسلام عباس اسکندری با تأکید بر اینکه وجود خرافات و تعیین وقت و زمان ظهور از آسیب‌هایی است که به مهدویت ضربه زده است، تصریح کرد: علما و مراجع تقلید به عنوان سنگربانان مکتب اهل بیت (ع) با هوشیاری همواره تلاش کرده‌اند تا مهدویت دچار انحراف نشود.

وی فرهنگ انتظار را جوهره و پشتوانه حرکت شیعه در طول تاریخ دانست و گفت: دشمنان به همین دلیل برای ضربه و شکست شیعیان بر این موضوع تمرکز کرده و سعی بر ایجاد آسیب و انحراف در فرهنگ مهدویت و انتظار دارند که ما وظیفه داریم در این زمینه با توجه به توصیه‌های بزرگان دینی به وظیفه خود عمل کنیم.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: امید به وجود منجی و انتظار برای ظهور حضرت مهدی (ع) برای ایستادگی مقابل ظالمان و ستمکاران ایجاد انگیزه می‌کند و یقیناً طبق فرموده قرآن کریم صالحان در آینده حاکمان زمین خواهند شد و سراسر جهان را عدالت فرا خواهد گرفت.

انتظار فرج برای شیعیان اهمیت بسیاری دارد و در روایات متعدد ثواب عظیمی برای منتظران واقعی در نظر گرفته شده است که امروز این انتظار در جامعه باید به یک فرهنگ تبدیل شود و همه اقشار جامعه وظیفه دارند برای احیا این فرهنگ ناب تلاش کنند.

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شبی با فضیلت شب قدر

حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد نیز طی سخنانی اظهار کرد: امام باقر (ع) بعد از شب قدر افضل شب‌ها در طول سال شب نیمه شعبان است که خداوند فضل خود را به بندگان عطا کرده و گناهان آنان را می‌بخشد.

این کارشناس مسائل دینی با تأکید بر اینکه خداوند وعده داده است که در شب نیمه شعبان درخواست کننده‌ای را از درگاه خود ناامید برنگرداند، افضل اعمال در این شب زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) است.