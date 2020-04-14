اختصاص ۳ دستگاه رادیولوژی پرتابل به دانشگاه علوم پزشکی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان سالاری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اختصاص دو دستگاه رادیولوژی پرتابل جدید به دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گفت: این دستگاه‌ها از سوی هیئت امنای صرفه جویی ارزی به این دانشگاه تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به پیگیری وزارت بهداشت و درمان و نشست با هیئت امنای ارزی در این زمینه، افزود: با تلاش‌های صور گرفته این سه دستگاه رادیولوژی پرتابل پس از بررسی راهکارها و تعاملات مشترک درباره مقابله با بحران کرونا محقق شد.

سالاری با بیان اینکه گیلان همچنان نیازمند توسعه و تجهیز زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی است، گفت: تلاش می‌کنیم تا با طرح منطقی و واقع‌گرایانه وضعیت علوم پزشکی گیلان بخشی از عقب‌ماندگی‌های استان در حوزه سلامت را جبران کنیم.

وی با اشاره به هزینه‌بر بودن تجهیزات پزشکی به دلیل شرایط سخت تحریم، تصریح کرد: برای خرید هر یک از دستگاه‌های رادیولوژی پرتابل بیش از یک میلیارد تومان هزینه شده است.