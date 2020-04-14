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۲۶ فروردین ۱۳۹۹، ۱۴:۳۵

عضو ائتلاف الوطنیه عراق:

دولت جدید عراق به ریاست کاظمی اوایل ماه رمضان تشکیل می‌شود

دولت جدید عراق به ریاست کاظمی اوایل ماه رمضان تشکیل می‌شود

عضو ائتلاف الوطنیه به ریاست ایاد علاوی به موضع این ائتلاف درباره مصطفی الکاظمی که از سوی رئیس جمهور عراق مامور تشکیل کابینه شده است، پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، ضیا المعینی عضو ائتلاف الوطنیه به ریاست ایاد علاوی به موضع این ائتلاف درباره مصطفی الکاظمی که از سوی رئیس جمهور عراق مأمور تشکیل کابینه شده است، پرداخت.

وی افزود: ما نشست مثبت و مفیدی با مصطفی الکاظمی داشتیم. ما بر ضرورت اینکه اتحادیه‌ها در دولت جدید مشارکت داشته باشند، تاکید کردیم.

المعینی در ادامه بیان کرد: مصطفی الکاظمی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه به ما وعده داد که دولتش بسیار زود آماده و کامل خواهد شد و اینکه دولتش همه طیف‌ها را شامل شود.

این عضو ائتلاف الوطنیه احتمال داد که دولت جدید عراق به ریاست مصطفی الکاظمی در اوایل ماه مبارک رمضان یا نزدیک به آن تشکیل شود.

گفتنی است که پنجشنبه گذشته، برهم صالح رئیس جمهوری عراق، مصطفی الکاظمی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد.

کد مطلب 4900500

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