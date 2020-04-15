شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به ۵۸۶۲ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکاظ، محمد العبد العالی سخنگوی وزارت بهداشت عربستان امروز چهارشنبه از موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور خبر داد.

وی اعلام کرد: ۴۳۹ مورد جدید ابتلا به کرونا در عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شده است که این افراد از مدینه منوره، الهفوف، الدمام، جده، ریاض، مکه مکرمه، طائف، الجبیل، المخواه، خلیص، عرعر، ینبع، قطیف، الباحه، راس تنوره، الزلفی، الخبر، الظهران، المظیلف و القربع هستند که با احتساب موارد جدید شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به ۵۸۶۲ نفر رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت عربستان در ادامه گفت: شمار بهبود یافتگان با ۴۲ نفر جدیدی که طی ۲۴ ساعت گذشته بهبود یافته اند به ۹۳۱ نفر رسیده است.

العبد العالی افزود: همچنین ۶ مورد فوتی جدید هم ثبت شد که دو نفر در مدینه منوره و چهار نفر در مکه مکرمه هستند و همگی از بیماری های مزمن رنج می بردند. که شمار فوتی ها به ۷۹ نفر رسید.