سامانه ثبت درخواست دریافت خسارت سیل در خوزستان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بررسی آخرین وضعیت پرداخت کمکهای بلاعوض و تسهیلات قرض الحسنه به بهرهبرداران بخش کشاورزی و از سیل فروردین ۹۸ خسارتدیده بودند، بررسی و در صورت مشکل پیگیریهای لازم انجام شود.
وی افزود: تعداد افرادی که پروندههایشان توسط پژوهشگاه فضایی کشور تأیید شده بود همه به بانکهای عامل معرفی شدند، خسارتی که تأیید شد برای این تعداد کشاورزانی که ثبت سامانه شدند بالغبر ۶۲۴ میلیارد تومان بود که تاکنون ۵۰ درصد تخصیصی که داده شد به طور کامل پرداخت شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان عنوان کرد: در خصوص تسهیلات بانکی قرض الحسنه همه کسانی را که تأیید شده بودند، معرفی کردیم و به همین میزان به طور ۱۰۰ درصد پرداخت میشود و تاکنون حدود ۴۶۰ میلیارد تومان پرداخت در زمینه تسهیلات قرض الحسنه داشتیم.
چنگلوایی تصریح کرد: یک بخشی از کشاورزان، دامداران و بهرهبردارانی که در آن فرصت زمانی که تعیین شده نتوانستند در سامانه ثبتنام کنند، مقرر شد پیرو پیگیریهای قبلی مجدد با توجه به قولی که وزارت کشور مبنی بر اینکه مجدداً سامانه را باز و فعال کنند که به طور قطع در آینده نزدیک سامانه باز خواهد شد و پس از ثبت مشخصات بررسی خواهد شد و برای افراد تأیید شده تسهیلات پرداخت خواهد شد.
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