برایان دنهی بازیگر «اولین خون» درگذشت/ واکنش سیلوستر استالونه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی وایر، برایان دنهی بازیگر برنده تونی و گلدن گلوب در ۸۱ سالگی درگذشت.
این بازیگر کهنهکار محبوب برای ایفای نقشهای مختلف از جمله در سریال تلویزیونی «سرنوشت» و نیز فیلم «تامی بوی» در سال ۱۹۹۵ و بازی در نمایش «مرگ فروشنده» شناخته میشد.
دختر وی در شبکههای اجتماعی تاکید کرد که پدرش نه به دلیل ویروس کرونا، که به دلایل طبیعی درگذشت.
وی که متولد سال ۱۹۳۸ بود در طول ۵ دهه نقشآفرینی، ایفاگر نقشهای مختلفی بود که بازی در فیلم «اولین خون» در سال ۱۹۸۲ در کنار سیلوستر استالونه از جمله آنها بود. استالونه و ویلیام شانتر از جمله نخستین چهرههایی بودند که به درگذشت این بازیگر واکنش نشان دادند.
استالونه نوشت: برایان دنهی بازیگر بزرگ درگذشت. درباره او فقط باید گفت که بازیگر بزرگی بود… او از بازماندگان ویتنام هم بود و در شکل دادن به شخصیت رمبو نقش مهمی داشت. دنیا یک هنرمند بزرگ را از دست داد.
جان کیوزک، مالکوم مکداول، میا فارو، لین مانوئل میراندا و کارل ویترز از دیگر چهرههای سینمایی بودند که درباره وی نوشتند.
وی بازیگر فیلمهای دیگری چون «سیلورادو»، «پیله»، «بیگناه»، «رومئو و ژولیت»، «تامی کوچولو»، «ستارهها روی هنریتا میافتند»، «سه روز آینده»، «شوالیه جامها» و صداپیشه انیمیشنهایی چون «قهرمان کوچک» و «راتاتویی» بود.
دنهی ۶ نامزدی جایزه امی را در کارنامه داشت و برای بازی در «مرگ فروشنده» بر مبنای نمایشنامه مشهور آرتور میلر موفق به کسب جایزه گلدن گلوب شده بود. او دو بار جایزه تونی مرد نقش اول را در کارنامه داشت و جایزه لارنس اولیویه را نیز دریافت کرده بود.
وی هر چند بارها در شیکاگو روی صحنه نقشآفرینی کرده بود، نخستین بار در سال ۱۹۹۵ در برادوی روی صحنه رفت و سال ۲۰۰۷ یک بار دیگر در برادوی در برابر کریستوفر پلامر بازی کرده بود. وی از چهرههایی بود که در تالار مشاهیر تئاتر آمریکا در سال ۲۰۱۰ نامش ثبت شد.
از آخرین بازیهای برایان دنهی نقشآفرینی در «بلک لیست» انبیسی در نقش پدربزرگ الیزابت کین بود.
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