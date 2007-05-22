همایش بزرگداشت ملاصدرا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد خامنه ‌ای رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا سخنران افتتاحیه، کریم مجتهدی (چهره انسان نورانی در مکتب صدرایی)، مصطفی محقق داماد (پاسخ حکمت متعالیه به مسائل حقوق بشر معاصر)، غلامرضا اعوانی، رضا اکبریان (جایگاه انسان در حکمت متعالیه ملاصدرا) و حسین کلباسی (سیرورت انسان از نظرگاه حکمت متعالیه) سخنرانهای نوبت صبح این همایش معرفی شده اند .

در نوبت عصر نیز از ساعت 13:30 حمید رضا آیت‌اللهی (تعالی هویت سیال انسانی در افعال اختیاری او: دیدگاهی از حکمت متعالیه)، طوبی کرمانی (درآمدی بر مبانی انسان‌شناسی ملاصدرا)، سید محمد دامادی ( ضرورت نقد فلسفی و لزوم آراستگی به منطق علمی در راستای اعتلای شئون انسانی)، سحر کاوندی ( شناخت انسان از منظر ملاصدرا)، منصور ایمان ‌پور (حقیقت انسان در اندیشه ملاصدرا)، علی الله‌ بداشتی ( جایگاه انسان در نظام آفرینش از نگاه حکمت متعالیه)، فتحعلی اکبری (ارجمندی انسان در حکمت متعالیه)، سخنرانی خواهند داشت .

محمد تقی فعالی (مراتب انسانی خلافت الهی)، جمشید صدری (اهمیت شناخت نفس انسانی در حکمت متعالیه)، رسول برجیسیان (تناسخ بطون و انسان مسافر: مقایسة دیدگاه ملاصدرا و گابریل مارسل در خصوص تعریف‌ناپذیری انسان)، عبدالله نیک‌سیرت (انسان معاصر و «خودشناسی» با نگاه ویژه به حکمت متعالیه ملاصدرا) و غلامحسین ابراهیمی دینانی از دیگر مباحث و سخنرانهای این همایش یکروزه هستند .

برگزاری کارگاه آموزشی فلسفه و کودک نیز از برنامه های جنبی همایش است .

سال 1378 اولین همایش بین المللی فلسفی در معرفی صدرالمتألهین در تهران برگزار شد که حداقل 200 نفر از بزرگان فلسفه دنیا در آن شرکت داشته و به ارائه و معرفی اندیشه های آن حکیم بزرگوار پرداختند.

از آن پس هر سال همایشی را به مناسبت بزرگداشت این اندیشمند برگزار می شود که این همایش ها هر 5 سال یک بار به صورت بین المللی برگزار می شود.

مجموعه مقالات همایش سال 1378 در 22 مجلد، 10 جلد انگلیسی و 12 جلد فارسی به چاپ رسیده که از سوی بسیاری از دانشگاه های خارجی تقاضا شده است.

