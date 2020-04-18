توزیع ۴۵هزار بسته غذایی برای نیازمندان توسط کمیته امداد مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، عدالت بهرامی روز شنبه با اعلام این خبر در اراک اظهار داشت: کمیته امداد استان مرکزی همانند سایر دستگاه‌ها برای لبیک به فرمان رهبری وارد میدان شده و با بهره‌گیری از ظرفیت خیران پیش‌بینی شده تعداد ۴۵ هزار سبد کالا با سرانه ۳۵۰ هزار تومان توسط ستادهای شهرستانی با شناسایی و معرفی نیازمندان با رعایت عزت و کرامت در منزل آنها توزیع شود.

سرپرست کمیته امداد استان مرکزی افزود: از ابتدای ماه مبارک رمضان ۸ آشپزخانه برای طبخ اطعام نیازمندان در قالب طرح همسفره و در راستای رزمایش گسترده مواسات و همدلی با رعایت کامل اصول بهداشتی در این استان راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد چهار آشپزخانه در شهرستان اراک، دو آشپزخانه در شهرستان ساوه و دو آشپزخانه در شهرستان خمین فعالیت خواهند کرد، تصریح کرد: در این رزمایش از ظرفیت خیران و دستگاه‌ها در راستای حمایت از نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر از کرونا استفاده می‌شود.

بهرامی با اشاره به استمرار اجرای طرح شکرانه سلامت عنوان کرد: در این طرح ساماندهی نذورات ماه شعبان و ماه مبارک رمضان انجام می‌شود، خیران و نیکوکاران همچنین می‌توانند با شماره گیری #۱*۸۸۷۷*و انتخاب استان مرکزی کمک‌های خود را به صورت غیر حضوری واریز کنند.

سرپرست کمیته امداد استان مرکزی در ادامه اظهار کرد: پیش بینی مساعدت نقدی برای مددجویان کمیته امداد با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض و چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه و استمهال وام‌هایی که سررسید شده برای خانواده‌های اولویت‌دار از جمله زنان سرپرست خانواده، بیماران صعب‌العلاج و افرادی که کودکان سؤتغذیه ای دارند از برنامه‌های کمیته امداد استان مرکزی در راستای این رزمایش است.

وی جذب سه هزار و ۵۰۰ حامی برای کودکان یتیم و مشمولان طرح محسنین را نیز یکی دیگر از برنامه‌های کمیته امداد استان عنوان کرد و گفت: مردم می‌توانند از طریق پایگاه الکترونیکی و مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در رزمایش کمک مؤمنانه شرکت کنند.