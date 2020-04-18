به گزارش خبرنگار مهر، مهر الله رخشانی مهر امروز شنبه در ارتباط ویدئو کنفرانس با خبرنگاران لرستان با اشاره به اینکه سال ۹۸ برای لرستان سالی خاص و ویژه بود و سیل ابتدای ۹۸ بخشی از انرژی و توان مسئولان را معطو ف خود کرد، اظهار داشت: افتتاح و بازگشایی مدارس در فاصله کمی پس از سیل اتفاق خوبی بود.

وی با بیان اینکه در مهرماه ۹۸ پروژه‌های خوبی در لرستان افتتاح شد، تصریح کرد: مدیران استانی در حوزه تعمیر و بازسازی فضاهای آموزشی خسارت دیده در سیل کمک کردند و تلاش شبانه روزی داشتند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس و معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مجموعه اعتبارات ملی لرستان در سال ۹۶ حدود ۲۴ میلیارد بود که در سال بعد از آن به ۶۶ میلیارد ارتقا یافت، افزود: در سال گذشته بالغ بر ۹۰ میلیارد اعتبار به حوزه نوسازی مدارس لرستان اختصاص یافت و رشد چشمگیری در اعتبارات استان داشتیم.

رخشانی مهر با اشاره به اینکه سال گذشته جمع آوری بخاری‌های نفتی مدارسی که دارای علمک گاز بودند در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: با تأمین به موقع اعتبارات این اتفاق رقم خورد و همه بخاری‌های نفتی مدارس دارای علمک گاز جمع آوری شدند.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ اعتبار استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس لرستان ۷.۶ میلیارد بود که این میزان در سال بعد از آن به ۱۳ میلیارد رسید و در نهایت در سال ۹۸ به ۳۷ میلیارد ارتقا یافت.

رئیس سازمان نوسازی مدارس با بیان اینکه به طور خاص و ویژه شاهد کمک‌های خیرین مدرسه ساز در لرستان بوده ایم، تصریح کرد: در همایش خیرین مدرسه ساز که سال گذشته برای ۳ استان سیل زده خوزستان، گلستان و لرستان در تهران برگزار شد، ۲۱۰ میلیارد اعتبار خیری برای این استان‌ها جمع آوری شد که براساس علاقمندی خیرین این اعتبارات توزیع شد.

رخشانی مهر خاطرنشان کرد: حدود ۹۷ میلیارد تومان از این اعتبار نیز به نوسازی مدارس لرستان اختصاص یافت و این استان بیشترین سهم را از آن خود کرد.

وی افزود: میزان اعتبار خیری اختصاص یافته به نوسازی مدارس لرستان در سال ۹۶ حدود ۱۲.۵ میلیارد تومان بود و در سال بعد از آن به ۱۶ میلیارد رسید و در نهایت طی سال گذشته به ۹۷ میلیارد افزایش یافت.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه از محل اعتبارات ستاد بحران نیز توانستیم مصوبه هیئت دولت را برای استان‌های سیل زده بگیریم و در این بخش نیز ۱۵۰ میلیارد برای کمک به ۳ استان سیل زده اختصاص یافت، گفت: بیشترین سهم از این اعتبارات نیز به لرستان تعلق گرفت و ۶۰ میلیارد تومان اعتبار به نوسازی مدارس این استان سیل زده اختصاص یافت.