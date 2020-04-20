فرمانده ناجا باید مقتدر و مهربان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیّد علیرضا ادیانی، در همایش فرماندهان و مدیران ناجا که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به حدیثی از ائمّه (علیهم السّلام) گفت: بهترین دوران برای پذیرش مسئولیت، زمانی است که ابرار حاکمیت داشته باشند. تلاش ائمّه (علیهم السّلام) در دوران امامت بر این بوده که حکومت اسلامی ایجاد شود تا به برپایی عدل بپردازند.

وی افزود: الحمدلله که تحت زعامت فقیهی فیلسوف، حکیم، مدیر، مدبّر و آگاه در نظام اسلامی مسئولیت گرفته ایم. مقام معظم رهبری در شرفیابی که در محضر ایشان داشتم، به بنده گفتند: «من از روابط صمیمی شما با سردار اشتری اطلاع دارم.» بنده خودم را سرباز ولایت می دانم و این برای من افتخار است که حضرت آقا به این صمیمیت اشاره کردند.

ریاست سازمان عقیدتی سیاسی در ادامه، خطاب به فرماندهان حاضر در این ویدئو کنفرانس گفت: شما عزیزان، بهترین افرادی بوده اید که می‌شد انتخاب کرد.

وی با اشاره به همکاری و ارتباط مسئولین نیروی انتظامی گفت: این روحیه تعامل و همکاری را دارم مشاهده می‌کنم. سلسله مراتب برای انسجام امور است، که باید رعایت شود؛ اما این هم نیست که از وظایف خودمان عدول کنیم.

ایشان در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به فرماندهان گفت: می‌شود هم مقتدر بود و هم مهربان؛ اینها با هم منافاتی ندارند. فرمانده باید هم مقتدر باشد و هم مهربان.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان اضافه کرد: ما در بحث مسکن، هم سازمانی و هم شخصی، باید بیشتر تلاش کنیم. خواست من از شما فرماندهان این است که این نهضت ساخت مسکن را که مورد تأکید فرماندهی محترم ناجا نیز هست، پیگیری نمائید.

ایشان با اشاره به آسیب‌های فردی و اجتماعی که متوجه کارکنان ناجا است فرمود: گاهی فردی که به یک گناه یا جرم مبتلا می‌شود، ما نیز در آن شریک هستیم و باید پاسخگو باشیم، پس بیایید با اقدامات خود، جلوی این آسیب‌ها را بگیریم.

وی در پایان، فرماندهان را به مطالعه سخنان رهبری در دیدار مسئولان نظام که به تبیین فرماندهی و مدیریت در کلام حضرت علی (علیه السلام) می‌پردازد، توصیه کرد و گفت: مجموعه این بیانات در سه جلد کتاب منتشر شده که برای فرماندهان و مدیران، بسیار آموزنده و کارگشا است.