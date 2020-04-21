مبارزه با ملخ صحرایی در ۴۵ هزار هکتار از مراتع سیستان وبلوچستان

غلام حیدر زورقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با ورود موج سوم ملخ صحرایی به سیستان و بلوچستان، تاکنون ۴۴ هزار و ۹۴۰ هکتار از مراتع سیستان و بلوچستان علیه ملخ صحرایی سمپاشی شده است.

وی با اشاره به اینکه مبارزه با این آفت از ۵ آبان ماه سال جاری با توجه به گزارش ارسالی از سازمان خواروبار کشاورزی (فائو) مبنی بر هجوم موج سوم دسته‌های ملخ در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است، افزود: ملخ یکی از مهمترین آفات عمومی است که در صورت عدم کنترل آفت خسارت جبران ناپذیری به محصولات زراعی و باغی وارد می‌کند.

زورقی با بیان اینکه کماکان کار مبارزه با ملخ‌های صحرایی مهاجر در شهرستان‌های سیستان و بلوچستان ادامه دارد، بیان داشت: ۱۷ هزار و ۶۱۸ هکتار از سطح سمپاشی شده مراتع در جنوب سیستان و بلوچستان علیه ملخ پوره و ۲۷ هزار و ۳۲۲ هکتار علیه ملخ بالدار بوده است.

وی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اقدامات خوبی را برای مبارزه با این آفت انجام داده است، تصریح کرد: از کشاورزان عزیز خواهشمندیم در صورت مشاهده این آفت مراتب را بلافاصله به نزدیکترین مرکز جهاد کشاورزی اطلاع رسانی کنند.