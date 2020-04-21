مشکلات آبی در روستاهای بندرخمیر مرتفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم خواستار عصر سه شنبه در نشستی با موضوع پروژه‌های آب و فاضلاب در بندرخمیر با حضور مدیر آب و فاضلاب شهرستان خمیر بیان داشت: موضوع آب یکی از موضوعات مهم در شهرستان است که فرمانداری توجه ویژه ای به آن دارد.

خواستار افزود: اجرای پروژه‌های آبرسانی در سال گذشته بخش عمده‌ای از مشکلات کم آبی در روستاهای شهرستان را مرتفع کرد اما باید تلاش شود با اجرای دیگر پروژه‌های آبرسانی، مشکلات آبی در روستاها را به حداقل کاهش داد.

این مسؤول ادامه داد: توسعه و بهسازی شبکه‌های آب آشامیدنی و کنترل کیفیت آب شرب، رفع استهلاک شبکه‌ها، ارتقای سطح رضایتمندی مشترکین و غیره از جمله موضوعاتی است که آب و فاضلاب شهرستان باید آن را دنبال کند.

خواستار همچنین اظهار کرد: خوشبختانه در دو ماه اخیر رضایت مندی مردمی از اداره آب نشان از ارتقا کیفیت خدمات آب و فاضلاب شهرستان می‌باشد که جای بسی تقدیر است.

فرماندار خمیر در ادامه خواستار پیگیری احداث مخزن آب بندرخمیر توسط رئیس جدید آب و فاضلاب شهرستان شد.

وی گفت: بندرخمیر یکی از شهرهای درحال توسعه استان است که باتوجه به وجود کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی در اطراف آن و همچنین روند روبه رشد جمعیت این شهر، منبع ذخیره آب ندارد و نیازمند احداث مخزن ذخیره آب است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان خمیر نیز در این نشست گزارشی از روند آبرسانی به روستاها و شهرهای شهرستان و پروژه‌های در حال اجرا ارائه کرد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان خمیر گفت: ۳پ روژه در حوزه آب رسانی در روستاهای شهرستان به زودی تکمیل و مردم این مناطق از آن بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به این پروژه‌ها گفت: اصلاح شبکه داخلی روستای پرنیمه به طول ۴ کیلومتر، اصلاح شبکه پل انگور بطول ۱۷۰۰ متر، اصلاح خط انتقال آب روستای درگور بطول ۱۲۰۰ متر از جمله پروژه‌هایی هستند که در ماه جاری قابل بهره برداری هستند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های فرمانداری و آب و فاضلاب، ۲پ روژه دیگر در سطح شهرستان در حال انجام است که در صورت تکمیل این پروژه‌ها در هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.