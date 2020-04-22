فروش اطلاعات ۲۶۷ میلیون کاربر فیس بوک در وب تاریک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان امنیتی اعلام کرده اند اطلاعات ۲۶۷ میلیون حساب کاربری فیس بوک در وب تاریک به قیمت فقط ۶۰۰ دلار فروخته شده است.

طبق گزارش محققان شرکت امنیت سایبریCyble میلیون ها حساب کاربری فیس بوک که حاوی اطلاعات شخصی است در وب فروخته شده است. این اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل، شماره تماس، آی دی فیس بوک و غیره است.

محققان این شرکت اطلاعات را خرید و تایید کردند. همچنین آنها مخزنی از اطلاعات مذکور برای کاربران ایجاد کردند تا بتوانند وجود اطلاعات خود در منابع سرقت شده را بررسی کنند. این مخزن اطلاعاتی در AmlBreached.com وجود دارد.

هرچند در این عملیات هک اطلاعات حساسی مانند پسوردها فاش نشده، اما هکرها با داده های موجود می توانند از مردم سراسر جهان کلاهبرداری کنند.

در پست وبلاگی محققان آمده است: ما هنوز نمی دانیم اطلاعات چگونه فاش شده است. اما احتمال می دهیم دلیل این امر افشای APIهای طرف سوم باشد.