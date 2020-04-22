به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اوقاف استان زنجان، جواد غم پرور با بیان اینکه تا سال گذشته هشت مراسم جمع‌خوانی قرآن کریم در حسینیه اعظم زنجان برگزار شد، گفت: امسال با توجه به شیوع کرونا ویروس و لغو اجتماعات مذهبی مساجد این مراسم برگزار نخواهد شد و مراسم جمع خوانی سال گذشته از شبکه اشراق پخش می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های حسینیه اعظم زنجان امسال مجازی برگزار می‌شود، گفت: در ایام اعیاد شعبانیه نیز این مراسمات جشن به صورت مجازی برگزار شد.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان گفت: همچنین به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ویروس از ظرفیت حسینیه اعظم زنجان استفاده شده و با توجه به شرایط خاص موجود هزینه اعیاد شعبانیه حسینیه اعظم زنجان برای تهیه ماسک و لوازم بهداشتی اختصاص یافت.

غم پرور تصریح کرد: همچنین امور بانوان حسینیه اعظم با راه اندازی کارگاه تولید ماسک توسط خادمین خواهر، نسبت به تأمین نیاز شهروندان در زمینه ماسک اقدام کردند.

سال گذشته برای هشتمین سال متوالی مراسم جمع خوانی قرآن با حضور باشکوه مردم برگزار شد و روزانه بیش از ۲ هزار نفر در این مراسم حضور داشتند.