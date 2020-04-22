علیرضا عصار «امیدواران» را تقدیم کادر درمانی کشور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عصار از خوانندگان شناخته شده موسیقی پاپ ایران که طی ماههای گذشته فعالیت کمتری در عرصه تولید و اجرای زنده داشته با انتشار ویدئویی در صفحه شخصیاش ضمن قدردانی از کادر درمانی بیمارستانها و مراکز درمانی به ویژه مجموعههای درگیر میزبانی بیماران کرونایی ترانهای به نام «امیدواران» را برای آنها اجرا کرد.
این خواننده در صحبتهای ابتدایی اش قبل از اجرای قطعه گفت: «سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم و بسیار خوشحالم که از این طریق میتوانم با شما صحبت کنم. من بنا به دلایل شخصی چیزی حدود دو سال است که از نزدیک در جریان تلاش و زحمات کادر درمانی کشورم هستم و میبینم برای کاری که میخواهند انجام دهند چه سختیهایی را متحمل میشوند. هم از پزشکان نازنینمان گرفته تا پرستاران عزیز و همه کسانی که به نوعی در ارتباط با کار درمانی هستند.
به هر حال تصورم این است که این روزهای عجیب و غریب و این بیماری عجیب باعث شد که همه دنیا بیشتر به اهمیت کار و زحمت این عزیزان پی ببرند. اما بدانید که ما فراموش نمی کنیم کارهایی که شما عزیزان در این روزها انجام میدهید و من از طرف خودم، خانوادهام و همه مخاطبینم که مثل خانوادهام میمانند میخواهم تشکر خودم را از این طریق به شما اعلام کنم. هم به شما و هم به عزیزانی که در هر سمتی در این روزها از کنار خانواده بودن و جانشان گذشتهاند و تمام تلاششان را میکنند که همه ما از این روزها راحت و سریعتر رد شویم.
من مراتب تأسف و تسلیت خودم را نیز اعلام میکنم به بازماندگان و عزیزانی که به واسطه این بیماری از این دنیا رفتند و دیگر بین ما نیستند. ما را در غم خود شریک بدانید.»
این خواننده که آذر ماه سال ۹۷ آلبوم «جز عشق نمیخواهم» را بعد از ۶ سال توقف در فعالیتها در دسترس مخاطبان قرار بود، طی ماههای گذشته چند تک آهنگ را نیز در فضای مجازی منتشر کرد. این در حالی است که برگزاری چند کنسرت محدود در تهران از جمله فعالیتهای این خواننده گزیده کار محسوب میشود.
آلبوم عصار در ۱۰ قطعه به نامهای «فتوای تاک»، «نستعلیق حیرانی»، «نوجوونی»، «جز عشق نمیخواهم»، «بیداری»، «معبد ترانه»، «اصلن به من چه»، «منتظر بودم»، «ای یار غلط کردی»، «بتها» و حضور هنرمندانی چون پویا نیکپور، گروه دارکوب، امیر توسلی و خود علیرضا عصار در بخش آهنگسازی تهیه و تولید شد. ترانههای این آلبوم هم از سرودههای روزبه بمانی، افشین مقدم، سعید امیراصلانی، حافظ ایمانی و مولانا است. در بخش تنظیم نیز پویا نیکپور، سعید زمانی، گروه دارکوب، امیر توسلی و خود عصار حضور و همکاری داشتهاند.
«کوچ عاشقانه»، «حال من بیتو»، «عشق الهی»، «ای عاشقان»، «مولای عشق»، «نهان مکن»، «محتسب» و «بازی عوض شده» عناوین آلبومهای علیرضا عصار طی سالهای فعالیتش در بازار موسیقی کشور است.
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