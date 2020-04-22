تصمیم تل آویو برای مصادره اراضی حرم ابراهیمی محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیهای تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی برای الحاق اراضی حریم ابراهیمی به سرزمینهای تحت اشغال خود را محکوم کرد.
بر اساس این گزارش، در بیانیه تشکیلات خودگردان فلسطین آمده است: تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای الحاق اراضی حرم ابراهیمی به سرزمینهای تحت اشغال خود در واقع با هدف یهودیسازی این اراضی صورت میپذیرد.
این تشکیلات همچنین تصریح کرده است: اقدامات اسرائیل در الحاق اراضی بیشتری از فلسطین به اراضی اشغالی پیامدهای وخیمی به دنبال خواهد داشت؛ کما اینکه صلح در منطقه را نیز با خطر مواجه میسازد.
این درحالی است که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز اخیراً در نامهای به دبیرکل سازمان ملل نسبت به پیامدهای الحاق اراضی فلسطینیان به سرزمینهای تحت اشغال رژیم صهیونیستی هشدار داده بود.
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