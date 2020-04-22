قیمت جهانی طلا ۳۰ دلار جهش کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، امروز چهارشنبه، با وحشت سرمایه‌گذاران از سقوط سنگین بازارهای نفت و بازار سهام، قیمت طلا به عنوان سرمایه امن جهش کرد، هرچند بالا رفتن تقاضا برای دلار و تقویت آن باعث شد تا این افزایش قیمت محدود شود.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۱.۸۱ درصد یا ۳۰.۷۰ دلار جهش کرد و به ۱۷۱۸.۵۰ دلار رسید.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۴۳ درصد یا ۷.۴۰ دلار بالا رفت و به ۱۶۹۳.۱۸ دلار رسید.

دارایی‌های بزرگترین صندوق معاملات طلای جهان، اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست، ۰.۴ درصد رشد کرد و به ۱۰۳۳.۳۹ تن رسید که این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به سوی خرید و ذخیره طلا رو آورده‌اند.