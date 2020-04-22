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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۴۷

در معاملات امروز

قیمت جهانی طلا ۳۰ دلار جهش کرد

قیمت جهانی طلا ۳۰ دلار جهش کرد

امروز چهارشنبه، با وحشت سرمایه‌گذاران از سقوط سنگین قیمت‌های نفت و بازار سهام، قیمت طلا به عنوان سرمایه امن جهش کرد، هرچند تقویت دلار باعث شد تا این افزایش قیمت محدود شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، امروز چهارشنبه، با وحشت سرمایه‌گذاران از سقوط سنگین بازارهای نفت و بازار سهام، قیمت طلا به عنوان سرمایه امن جهش کرد، هرچند بالا رفتن تقاضا برای دلار و تقویت آن باعث شد تا این افزایش قیمت محدود شود.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۱.۸۱ درصد یا ۳۰.۷۰ دلار جهش کرد و به ۱۷۱۸.۵۰ دلار رسید.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۴۳ درصد یا ۷.۴۰ دلار بالا رفت و به ۱۶۹۳.۱۸ دلار رسید.

دارایی‌های بزرگترین صندوق معاملات طلای جهان، اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست، ۰.۴ درصد رشد کرد و به ۱۰۳۳.۳۹ تن رسید که این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به سوی خرید و ذخیره طلا رو آورده‌اند.

کد مطلب 4907023

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