حسین صالحی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قطعهبندی گوشت مرغ و ماهی در واحدهای صنفی این استان ممنوع است، گفت: هرگونه قطعهبندی، بدون استخوان و بستهبندی کردن، انجمادسازی فرآوردههای خام دامی، یخزدایی کردن، برچسب گذاری و فرآوری انواع طیور و آبزیان در واحدهای صنفی سطح شهرها و روستاها ممنوع است.
معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری افزود: واحدهای صنفی ملزم به عرضه فرآوردههای مذکور به صورت بستهبندی دارای مشخصات واحد تولیدی و درج تاریخ مصرف و بدون هرگونه دخل و تصرف هستند.
وی بیان داشت: واحدهای توزیع کننده فرآوردههای خام بستهبندی شده برای عرضه را باید از مراکز کشتارگاهی و یا بستهبندی مجاز تهیه کنند.
معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در موارد بروز و شیوع بیماریهای میکروبی قابل انتقال از طریق فرآوردههای خام دامی مانند عامل بیماری کووید -۱۹ این موضوع میبایست با جدیت بیشتر و با عزم عمومی پیگیری و عملیاتی شود.
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