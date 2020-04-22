حسین صالحی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قطعه‌بندی گوشت مرغ و ماهی در واحدهای صنفی این استان ممنوع است، گفت: هرگونه قطعه‌بندی، بدون استخوان و بسته‌بندی کردن، انجمادسازی فرآورده‌های خام دامی، یخ‌زدایی کردن، برچسب گذاری و فرآوری انواع طیور و آبزیان در واحدهای صنفی سطح شهرها و روستاها ممنوع است.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری افزود: واحدهای صنفی ملزم به عرضه فرآورده‌های مذکور به صورت بسته‌بندی دارای مشخصات واحد تولیدی و درج تاریخ مصرف و بدون هرگونه دخل و تصرف هستند.

وی بیان داشت: واحدهای توزیع کننده فرآورده‌های خام بسته‌بندی شده برای عرضه را باید از مراکز کشتارگاهی و یا بسته‌بندی مجاز تهیه کنند.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در موارد بروز و شیوع بیماری‌های میکروبی قابل انتقال از طریق فرآورده‌های خام دامی مانند عامل بیماری کووید -۱۹ این موضوع می‌بایست با جدیت بیشتر و با عزم عمومی پیگیری و عملیاتی شود.