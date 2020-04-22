فراکسیون دانش بنیان مجلس یازدهم اعلام موجودیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از منتخبان مردم در مجلس یازدهم با صدور بیانیه ای از اعلام موجودیت فراکسیون دانش بنیان خبر دادند.
در این بیانیه، ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای مرتبط با اقتصاد دانش بنیان در مجلس از جمله صنایع و معادن، انرژی، بهداشت و درمان، اقتصاد، کشاورزی و محیط زیست، عمران و حقوقی جهت پیگیری ایجاد جهش در اقتصاد دانشبنیان، رفع موانع تولید و تسهیل فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان و کاهش نرخ بیکاری در بین متخصصین و فارغ التحصیلان جوان از مهمترین اهداف تشکیل این فراکسیون اعلام شده است.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
اقتصاد دانشبنیان را اهمّیّت بدهیم. رشد شتابان اقتصاد بهوسیلهی اقتصاد دانشبنیان [ممکن] خواهد شد. امروز ما امکانش را هم داریم؛ جوانهای بسیاری هستند آماده، تحصیلکرده، باسواد که میتوانند کارهایی انجام بدهند." مقام معظم رهبری
یکی از سرمایههای ایران اسلامی وجود جمعیت عظیم جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی است که در صورت به کارگیری صحیح آنها میتوان اتفاقات بزرگی را برای کشور رقم زد. از آن جمله شرایط اقتصادی دشوار کشور است که متأسفانه به دلیل مدیریت غلط اجرایی و اقتصادی دولت پدید آمده است. اقتصاد کشور به شدت وابسته به نفت بوده و امروز که به دلیل شرایط تحریم، فروش نفت دچار نوسانات شدیدی شده است، اثرات مخرب آن نمود پیدا کرده و ضرورت جدایی اقتصاد از نفت را دوچندان کرده است. همان دغدغهای که بارها رهبری عزیز بر آن تاکید کرده و راهحل آن را در اقتصاد دانشبنیان دانستهاند.
اقتصاد دانشبنیان، اقتصادی است که مبتنی بر دانش و خلاقیت بومی جوانان دانشجو و فارغ التحصیل است و رشد بسیار بالای آن طی ۱۰ سال اخیر که از تصویب قانون جامع دانش بنیان میگذرد، اثبات کرده است که میتواند نقش جدی در معادلات اقتصادی کشور داشته باشد.
به اعتقادی بسیاری از کارشناسان شرایط سخت اقتصادی کشور که ناشی از مدیریت غلط و تحریمها میباشد را میتوان با ایجاد اقتصاد دانشبنیان، به فرصت تبدیل کرد و سال ۹۹ را که سال جهش تولید میباشد به یکی از سالهای مهم در جهش اقتصادی کشور تبدیل نمود.
لذا اینجانبان در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی که هدف نهایی آن تلالو قوت جوانان مؤمن انقلابی در اداره امور کشور میباشد، ایجاد فراکسیون دانش بنیان را اعلام مینمائیم.
اهم اهداف این فراکسیون به این شرح خواهد بود:
۱. کاهش واردات اقلام اساسی مورد نیاز و جلوگیری از خروج میلیاردها دلار ارز که توان تولید آن در شرکتهای دانشبنیان وجود دارد
۲. تقویت توان صادراتی کشور از طریق تولید محصولات فناورانه
۳. رفع موانع تولید و تسهیل فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان
۴. ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای مرتبط با اقتصاد دانش بنیان در مجلس از جمله صنایع و معادن، انرژی، بهداشت و درمان، اقتصاد، کشاورزی و محیط زیست، عمران و حقوقی جهت پیگیری ایجاد جهش در اقتصاد دانشبنیان
۵. افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در تولید ناخالص ملی
۶. کاهش نرخ بیکاری در بین متخصصین و فارغ التحصیلان جوان
۷. توسعهی مراکز نوآوری، فضای کاری مشترک استارتاپها، شتابدهندهها و کارخانههای نوآوری
۸. ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مسئول مانند معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت خانههای صمت، نفت، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطاتو فناوری ارتباطات و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قوه قضائیه و همچنین مجلس شورای اسلامی جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان.
امید آنکه با حمایت ملت عزیز ایران بتوانیم قدمی در راستای اعتلای ایران اسلامی برداریم.
به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای این فراکسیون به شرح زیر است:
سیدمحسن دهنوی منتخب حوزه تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر
محسن پیرهادی منتخب حوزه تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر
روح الله متفکر آزاد منتخب حوزه تبریز، آذرشهر و اسکو
علی جدی منتخب حوزه شیروان
احسان ارکانی منتخب حوزه نیشابور و فیروزه
محسن زنگنه منتخب حوزه تربت حیدریه و مه ولات
محمد رشیدی منتخب حوزه کرمانشاه
مهدی طغیانی منتخب حوزه اصفهان ورزنه
مصطفی طاهری منتخب حوزه زنجان و طارم
احمد نادری منتخب حوزه تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر
مهدی شریفیان منتخب حوزه تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر
حسین حسین زاده منتخب حوزه لارستان، خنج، گراش
سینا کمال خانی منتخب حوزه تفرش، فراهان و آشتیان
علی علیزاده منتخب حوزه مراغه و آشتیان
سیدالبرز حسینی منتخب حوزه خدابنده
مهدی عسگری منتخب حوزه کرج، فردیس و اشتهارد
عباس گلرو منتخب حوزه سمنان
مجتبی یوسفی منتخب حوزه اهواز
فاطمه قاسمپور منتخب حوزه تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر
سارا فلاحی منتخب حوزه ایلام
محسن فتحی منتخب حوزه سنندج
روح الله نجابت منتخب حوزه شیراز
محمد سرگزی منتخب حوزه زابل
معین الدین سعدی منتخب حوزه چابهار
عبدالناصر درخشان منتخب حوزه ایرانشهر
جلال رشیدی کوچی منتخب حوزه مرودشت
مسلم صالحی منتخب حوزه اقلید
نظر شما