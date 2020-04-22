ایجاد ۱۷۵ هزار و ۹۰۰ شغل توسط کمیته امداد در سال ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عزیزی با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با موضوع ارائه گزارش عملکرد کمیته امداد در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و اشتغال و توانمندسازی مددجویان در ستاد مرکزی این نهاد، اقدامات این نهاد را در دو حوزه مذکور قابل توجه و مهم برشمرد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری سوابق مدیریتی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، اظهار کرد: کمیته امداد از زمان روی کار آمدن وی افزون بر انجام وظایف ذاتی خود کمک‌های خوبی را از کمک‌های مردمی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سایر مراکز جذب کرده‌اند و به افراد تحت پوشش به شکل منظمی اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه در دوره شیوع بیماری کرونا نیز اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) قابل توجه است، افزود: در حوزه تهیه و توزیع مواد ضد عفونی کننده و کمک‌های نقدی این نهاد اقدامات بسیار مثبتی را انجام داده که جای تقدیر دارد.

عزیزی با یادآوری اینکه در حوزه اشتغال مددجویان نیز اقدامات بی نظیری صورت گرفته و حتی از برخی وزارتخانه‌ها هم بهتر عمل شده است، ادامه داد: ایجاد ۱۷۵ هزار و ۹۰۰ شغل در سال ۹۸ که کشور با مشکلات عدیده‌ای وجود داشت، رکورد بی همتایی به شمار می‌آید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف گذاری کمیته امداد امام خمینی (ره) ۲۰۰ هزار شغل در سال ۹۸ بوده که متأسفانه شیوع بیماری کرونا اجازه ثبت چنین آماری را نداد؛ بسیاری از مددجویان تحت پوشش نیز با شاغل شدن در همین مشاغل حمایت کمیته امداد نیز بی نیاز شدند.