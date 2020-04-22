به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته تفاهم نامه همکاری میان سازمان پدافند غیرعامل و جمعیت هلال احمر با حضور روسای این دو سازمان منعقد شد. این تفاهم نامه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مدظلهالعالی و فرماندهی معظم کل قوا، حمایت از سرمایههای ملی، معنوی و ضرورت مصونیت بخشی و آمادگی دستگاههای اجرایی لشکری و کشوری و همچنین آحاد مردم در برابر تهدیدات آشکار و پنهان دشمن و به استناد مواد ۲، ۴، ۵، ۷ و ۹ سیاستهای کلی نظام در حوزه پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه کشور و مفاد مواد ۳ و ۴ اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، منعقد شد.
موضوع تفاهم نامه شامل استفاده از ظرفیتهای مشترک طرفین تفاهمنامه در مقابله و مدیریت مشترک بحرانها، تهدیدات و سوانح طبیعی، حوادث غیرمترقبه و CBRNE، همکاری در تهیه طرح جامع مصونیتبخشی و کاهش آسیبپذیریها در برابر حوادث و تهدیدات پرتوی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک در قالب همکاریهای دوجانبه در زمینه آموزش و افزایش توان علمی و عملی تیمهای عملیاتی در زمینه آمادگی و پاسخ به حوادث و سوانح است.
استفاده از ظرفیتهای آموزشی طرفین، طراحی و تدوین سناریوهای سوانح، تهدیدات و حوادث طبیعی غیرمترقبه، CBRNE محتمل و پیامدهای آنها، طراحی و بکارگیری سامانههای رصد و پایش تهدیدات و حوادث طبیعی، غیرمترقبه CBRNE، بهرهگیری و ارتقاء سامانههای فرماندهی و کنترل ثابت و سیار، بهرهگیری از ظرفیتهای مهندسی و لجستیکی، همکاری در طراحی، آمایش و استفاده از ظرفیتهای اردوگاهی، همکاری در تدوین سناریو، مانور و اجرای رزمایشهای تخصصی ملی، استانی و منطقهای، همکاری در ارائه خدمات ترابری (هوایی، زمینی و دریایی) در اجرای عملیات امدادرسانی، همکاری در ارائه آموزشهای عمومی، تخصصی، بهداشت و پیشگیری، امداد و نجات و درمان اضطراری، همکاری در بسیج منابع ملی، استانی و منطقهای، همکاری در تشکیل کارگروههای تخصصی در موضوعات تخلیه و اسکان، امداد و نجات، بهداشت و درمان، حمایت و هدایت پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری با موضوع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، امداد و نجات و درمان اضطراری، همکاری در استفاده از ظرفیتهای مخابراتی و ارتباطی، همکاری طرفین در روند توسعه کمی و کیفی آموزش همگانی به منظور افزایش تابآوری جامعه در برابر سوانح و بلایا و همکاری در هشدار، اعلام خطر و اطلاعرسانی و تبادل گزارشات حوادث از طریق اتاق کنترل و فرماندهی از جمله همکاریهای مشترک سازمان پدافند غیرعامل و جمعیت هلال احمر است.
در این تفاهم نامه سازمان پدافند غیر عامل متعهد به همکاری در ارائه تسهیلات آموزشی، علمی و پژوهشی پدافند غیرعامل در سطوح مختلف، همکاری در تدوین و نشر کتاب، نشریات، هفتهنامه و …، همکاری در ارائه تسهیلات برای برگزاری سمینار، کارگاه و دورههای تخصصی پدافند غیرعامل، همکاری در تبادل اطلاعات و تجربیات سایر کشورها در حوزه پدافند غیرعامل، همکاری در تهیه و تدوین دستورالعملها، آییننامهها و روشهای جاری مورد نیاز پدافند غیرعامل، همکاری در بسیج منابع ملی، استانی و منطقهای در حوادث و تهدیدات دشمن، همکاری در استفاده از ظرفیتهای مخابراتی – تاکتیکی نیروهای مسلح، همکاری در هشدار، اعلام خطر و اطلاعرسانی و تبادل گزارشات حوادث از طریق مرکز کنترل و فرماندهی قرارگاههای عملیاتی و همکاری در استفاده از ظرفیتهای قرارگاههای عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل کشور شده است.
سازماندهی و آموزش نیروهای داوطلب جمعیت با محوریت آمادگی در برابر حوادث CBRNE(در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه)، ایجاد رشته و یا گنجاندن دروس پدافند غیرعامل در آموزشهای جمعیت هلال احمر، همکاری در استفاده از ظرفیتهای مهندسی و لجستیکی، همکاری در ارائه خدمات ترابری (هوایی، زمینی، دریایی) در اجرای عملیات امدادرسانی و منطقه سرد در حوادث CBRNE، همکاری در استفاده از ظرفیتهای اردوگاهی و مراکز جمعیتی در حوادث و منطقه سرد برای افراد رفع آلودگی شده در حوادث CBRNE، همکاری در فرهنگسازی و ارتقاء آمادگی کارکنان جمعیت هلال احمر و آحاد مردم در حوادث و آموزش حقوق بینالملل بشردوستانه برای کارکنان سازمان پدافند غیرعامل هم از جمله زمینههای همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با سازمان پدافند غیرعامل است.
این تفاهم نامه در ۷ ماده، طی ۳ نسخه که در حکم واحد محسوب میشود، تنظیم شده و به مدت ۳ اعتبار دارد و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
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