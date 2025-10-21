به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر و سازمان نظام پرستاری کشور در راستای نقش کلیدی پرستاران در زمان بروز بحران و حوادث به عنوان کادر درمانی داوطلب و بر محور همکاری‌های مشترک در حوزه‌های علمی آموزشی و تربیت مربی، به امضا رسید.

ارتقای سطح آمادگی و توانمندی نیروهای پرستاری در مواجهه با بحران، توسعه آموزش‌های امدادی، مراقبتی و روانی ویژه شرایط اضطراری و جنگی، تربیت مربیان پرستاری برای آموزش‌های همگانی در حوزه کمک‌های اولیه و تشکیل تیم‌های پرستاری مداخله در بحران از اهداف امضای این تفاهم‌نامه بود.

همچنین در این تفاهم‌نامه در خصوص همکاری مشترک علمی، آموزشی و اجرایی در جهت توانمندسازی پرستاران در حوزه‌های امدادونجات، مدیریت بحران، کمک‌های اولیه، مراقبت‌های بالینی در شرایط اضطراری، حمایت روانی و آموزش‌های همگانی تأکید شد.