به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سه جانبه وزرای امور خارجه کشورهای ضامن روند آستانه (ایران، ترکیه و روسیه) روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه به صورت «تله کنفرانس» برگزار شد.
در این جلسه که به منظور رایزنی پیرامون آخرین تحولات سوریه و منطقه برگزار شد، محمد جواد ظریف، مولود چاووش اوغلو و سرگئی لاورف آخرین تحولات مربوطه از جمله آخرین وضعیت ادلب، کمیته قانون اساسی، لزوم لغو تحریمهای یکجانبه به ویژه با توجه به شیوع ویروس کرونا، وضعیت بشردوستانه و بازگشت آوارگان رایزنی و تبادل نظر کردند.
وزرای امور خارجه سه کشور بر لزوم تداوم رایزنیها و هماهنگی در عالیترین سطح بین سه کشور ضامن روند آستانه به عنوان مهمترین و مؤثرترین روند حل و فصل بحران سوریه تاکید داشتند.
طرفها همچنین بر احترام به استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و نیز حل و فصل سیاسی بحران سوریه و جدا سازی تروریستها از معارضین بر تداوم مبارزه با تروریسم توافق کردند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که پیش از این به منظور بررسی آخرین تحولات و رایزنی با رئیس جمهور و وزیر خارجه سوریه به این کشور سفر کرده بود، در این گفتگوی سه جانبه با اشاره به تحولات اخیر در ادلب، بر لزوم گسترش حاکمیت دولت بر تمامیت ارضی این کشور و تداوم مبارزه با تروریسم تاکید کرد.
وی با اشاره به رایزنیهای اخیر خود با پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه از تلاشهای ایشان در تسهیل گفتگوهای سوری – سوری در چارچوب کمیته قانون اساسی حمایت کرد و حفظ استقلال این کمیته و عدم دخالت خارجی در روند فعالیتهای آن را ضروری خواند.
ظریف با اشاره به فراگیری معضل کرونا، تحریمهای یک جانبه را مانعی جدی برای مقابله با ایران ویروس دانست و بر مسئولیت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در رفع تحریمها و کاهش آلام مردم سوریه و توجه ویژه به وضعیت آوارگان مستقر در اردوگاههای تحت اشغال آمریکا اشاره کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تسریع در بازگشت آوارگان سوری و اهتمام جامعه جهانی به ارائه کمکهای بشردوستانه را گامی مهم در راستای تحقق این امر و بازگشت امید و ثبات به جامعه سوریه بر شمرد. وزیر امور خارجه همچنین به تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به سوریه اشاره و این تجاوزات را ناقض حاکمیت ملی سوریه و تهدید کننده صلح و ثبات منطقه و خلاف قوانین بینالمللی دانست.
وزرای خارجه سه کشور بر لزوم استمرار مشورتهای سه جانبه در تمامی سطوح و از جمله برگزاری ششمین اجلاس سران روند آستانه در جمهوری اسلامی ایران پس از عادی شدن شرایط مربوط به ویروس کرونا تاکید کردند.
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