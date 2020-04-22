تخصیص ۳۷۰ میلیارد تومان به شهرداری های کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی چهارشنبه شب در نشست با شهرداران مناطق مختلف استان، افزود: با توجه به نیازهای تجهیزاتی نیز طی سال گذشته، تجهیز و تأمین ماشین‌آلات برای شهرداری‌های استان در نقاط مختلف را داشتیم.

وی با اشاره به اینکه شهرداری‌های استان مشکلاتی در بخش مالی دارند، ابراز داشت: علیرغم مشکلات مالی در مقوله مبارزه با کرونا عملکرد شهرداری‌های استان مناسب بود.

فیلی خاطرنشان کرد: همچنین با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی، عملکرد شهرداری‌ها در بخش عمران شهری مطلوب بوده است.

فیلی گفت: باید رفع مشکلات مناطق مختلف با در نظر گرفتن توسعه اصولی زیر ساخت‌های شهری را داشته باشیم.