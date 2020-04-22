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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۲:۵۸

سال ۹۸ انجام گرفت:

تخصیص ۳۷۰ میلیارد تومان به شهرداری های کهگیلویه و بویراحمد

تخصیص ۳۷۰ میلیارد تومان به شهرداری های کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تخصیص ۳۷۰ میلیارد تومان به شهرداری های استان طی سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی چهارشنبه شب در نشست با شهرداران مناطق مختلف استان، افزود: با توجه به نیازهای تجهیزاتی نیز طی سال گذشته، تجهیز و تأمین ماشین‌آلات برای شهرداری‌های استان در نقاط مختلف را داشتیم.

وی با اشاره به اینکه شهرداری‌های استان مشکلاتی در بخش مالی دارند، ابراز داشت: علیرغم مشکلات مالی در مقوله مبارزه با کرونا عملکرد شهرداری‌های استان مناسب بود.

فیلی خاطرنشان کرد: همچنین با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی، عملکرد شهرداری‌ها در بخش عمران شهری مطلوب بوده است.

فیلی گفت: باید رفع مشکلات مناطق مختلف با در نظر گرفتن توسعه اصولی زیر ساخت‌های شهری را داشته باشیم.

کد مطلب 4907529

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