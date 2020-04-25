به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ژنگ شوانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد درحالی که ملت‌ها به تشریک مساعی برای مقابله با شیوع بیماری کرونا روی آورده‌اند، بهتر است دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در مقابل جامعه بین‌الملل قرار نگیرد.

وی در ادامه افزود: اینکه آمریکا تصور می‌کند سازمان بهداشت جهانی باید از بابت اینکه بیشتر هزینه‌هایش را واشنگتن تقبل می‌کند؛ در مقام جبران برآید، اشتباه است حال آنکه این طرز فکر از یک ذهن هژمون‌گرا برمی‌آید.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، در حال حاضر، با حمایت از سازمان بهداشت جهانی می‌توان شیوع کرونا را مهار کرد و این مسئله مرگ و زندگی است.

وی همچنین افزود: اجماع نظر اغلب کشورها حمایت از سازمان بهداشت جهانی است و هر کس که از آگاهی برخوردار باشد، چنین انتخابی خواهد کرد.

گفتنی است ترامپ حمایت از سازمان تجارت جهانی را به این اتهام که «چین محور» است قطع کرده و از تحقیق مستقل پیرامون نوع واکنش این نهاد به شیوع بیماری کرونا نیز حمایت می‌کند.