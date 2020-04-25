به گزارش خبرنگار مهر، موضوع برگزار نشدن نمایشگاه کتاب تهران و نیز تغییرشکل برگزاری آن از حالت فیزیکی به مجازی، اینروزها در فضای مجازی با واکنشهای زیادی از سوی نویسندگان و ناشران مواجه شده و هریک از آنها، بهشکلی در اینزمینه راهکار و نظر خود را اعلام میکنند.
با وجود اینکه کماکان جز اظهارنظری از رئیس خانه کتاب درباره ارائه طرح برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بهصورت مجازی، هنوز درباره چندوچون آن اظهارنظری رسمی بیان نشده، برخی از ناشران و نویسندگان برپانشدن نمایشگاه را نیز موضوعی قابل تأمل و حتی مثبت برای جریان نشر ایران میدانند
علی چنگیزی نویسنده، منتقد و فعال حوزه ادبیات در این زمینه به خبرنگار مهر، گفت: با توجه به شرایطی که ویروس کرونا در کشور ایجاد کرده، تصمیم به برگزار نکردن نمایشگاه کتاب در سال جاری تصمیم درستی است. همیشه انتقادهایی به نمایشگاه کتاب تهران بوده و چهبسا آن را فروشگاهی بزرگ خواندهاند و… اما همه بر اینموضوع اذعان دارند که چرخ نشر کشور و حلقه اتصال بیواسطه ناشران با خوانندگان همینرویداد فرهنگی مهم است که از قضا هرسال هم مورد توجه بازدیدکنندگان و کتابدوستان قرار میگرفت. بنابراین نبودنش حتماً مایه خسارت است و باری بیشتر بر دوش ناشران کشورمان تحمیل میکند که مانند سالهای گذشته در انتظار درآمد حاصله از این رویداد فرهنگی بودند.
وی افزود: در اینشرایط نکته مهم، جایگزین کردن سیاستی دیگر بهجای برگزاری نمایشگاه تهران است و پاسخ به اینپرسش که چه باید کرد؟ آیا تنها باید منتظر بود؟ قطعاً نه. در شرایطی چنین باید به اتخاذ ساختارهای منعطف و سریع همت گمارد. هیچ کدام از ما، آماده این بحران نبودیم، خاصیت بحران، چنین است. اما همین خاصیتش باید موجب شود تا با استفاده از توانایی تطبیق، متفاوت عمل کنیم، نه اینکه کاری نکنیم. در اینشرایط بین اهالی نشر و قلم و اتخاذ سیاستهای بهروز برای گذر از این بحران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مسئول بسیج یکواکنش عمومی میدانم. باید در مسیر خودمان باقی بمانیم و بتوانیم با گسترش ارتباطات از پس بحران برآییم، با شجاعت و آرامش خودمان را با شرایط موجود سازگار کنیم.
ایننویسنده گفت: وزارت ارشاد میتواند در اینشرایط مدیریت عبور از اینبحران را بهعهده بگیرد که احتمالاً نه گریبانگیر حوزه نشر، بلکه گریبانگیر سایر حوزههای فرهنگی، سینما، تئاتر و غیره شده است؛ مدیریتی با استفاده از رویکردهای نوین و البته جلب همکاری سایر بخشها و ایجاد شبکهای برای برآمدن از پس این بحران نوظهور؛ به نحوی که منافع عموم و در اینجا اهل فرهنگ حفظ شود. شاید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بتواند با کمک وزارت ارتباطات و مدد گرفتن از ظرفیت خود ناشران، در بازه زمانی معین نمایشگاهی مجازی برگزار کند. نمایشگاهی به وسعت کل کشور عزیزمان. در ایننمایشگاه غرفههای نشر تمام کتابفروشیها در سطح کل ایران هستند. هرکدام نماینده ناشران مختلف و مخاطبین در بازه زمانی معین میتوانند از ایننمایشگاه مجازی –حقیقی بازدید کنند و کتابهای خریداری شده را از نزدیکترین کتابفروشی شهرشان دریافت کنند که نماینده فلان و بهمان ناشر در این بازه زمانی شده است.
چنگیزی در ادامه گفت: میتوان مثل نمایشگاه تهران، برای حفظ شأن ایننمایشگاه اینرویداد مجازی گسترده در سرتاسر ایران را مقامات سیاسی و فرهنگی کشور افتتاح کنند. در اینبازه زمانی، نشستهای فرهنگی و هنری کماکان برگزار شود. مردم و مخاطبان حتماً استقبال خواهند کرد. ممکن است عالی نباشد، اما خوب است. یادمان نرود، عالی، دشمن کار خوب است. همین امروز شروعش کنیم. البته اینتنها یک پیشنهاد است، میشود همفکری کرد و سیاستهای پختهتری اتخاذ کرد که قابلیت اجرایی هم داشته باشند. سریع اما بدون عجله. باید از پس محدودیتها برآییم.
وی گفت: قرار نیست با وجود اینبحران همهچیز تعطیل شود، قرار است قابلیتهای نهفته ما شکوفا شود، که در شرایط عادی چندان به آنها توجه هم نمیشد. بر اساس این قابلیتها، طرحها و راهکارهای نوینی طراحی و اجرا شود. با شکوفایی قابلیتها چه در وزارتخانه و در چه در بخش خصوصی میتوان نمایشگاه کتاب را بهصورتی که دستکم به ذهن من رسید، اجرا و برگزار کرد. باید با متفاوت عملکردن، قابلیت ایجاد کنیم. قطعاً در ایندوران، معدود نمایشگاههای مجازی، جسته و گریخته برگزار میشود. همت کنیم و سیستماتیک و در بازه زمانی مشخص و با استفاده از تمام کتابفروشیهای سراسر کشور این نمایشگاه را برگزار کنیم. از قابلیتها و امکانات ایشان هم استفاده کنیم تا انشاالله نمایشگاه کتاب، امسال هم برگزار شود؛ گرچه به شکلی نوین اما با همان کیفیت؛ تا امسال غرفههای نمایشگاه کتاب تهران، تا کوچکترین کتابفروشیها و در دورترین نقطه از مرکز هم گسترده شود، یادمان نرود، عالی بودن، دشمن خوب و خوبتر بودن است. اکنون زمان خوببودن است.
نظر شما