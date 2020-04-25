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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۴۳

گزارش‌های رسانه‌ای خبر دادند؛

انتقال مصالح ساختمانی به پایگاه عین الاسد

انتقال مصالح ساختمانی به پایگاه عین الاسد

گزارش‌های رسانه‌ای از ورود محموله های مواد ساخت و ساز به پایگاه نظامیان آمریکایی در عین الاسد حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که کامیون های حامل مصالح ساخت و ساز وارد پایگاه عین الاسد در الانبار شده است.

بر اساس گزارش های منتشر شده، این نخستین باری نیست که مواد مربوط به ساخت و ساز وارد این پایگاه شده و ممکن است این اقدامات بخشی از پروژه توسعه و یا بازسازی بخش مربوط به نظامیان آمریکایی در این پایگاه باشد.

آمریکایی‌ها در حالی به دنبال توسعه پایگاه عین الاسد هستند که تحلیلگران عراقی بارها اعلام کرده اند که هدف نظامیان آمریکایی از عقب نشینی از برخی پایگاه ها در عراق در واقع تغییر آرایش نظامی خود و نه خروج از این کشور است.

این در حالی است که پارلمان عراق بر ضرورت خروج نظامیان خارجی از این کشور تاکید کرده است.

کد مطلب 4909190
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • سعید IR ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      مثل اینکه باز هوس موشک کردن

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