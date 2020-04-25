افزایش امکانات زیرساختی غار ۱۳۵ ‌میلیون ساله ده شیخ پاتاوه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی ظهر شنبه در بازدید از غار تاریخی ده شیخ پاتاوه، افزود: نگاه مناسبی در حوزه زیرساخت‌های غار تاریخی ده شیخ توسط سرمایه‌گذار شکل گرفته است.

صفایی با تاکید بر حمایت از سرمایه گذار این غار، گفت: برای ارتقا زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه تلاش خواهیم کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان نقش توسعه زیرساخت‌های گردشگری در ارتقای اشتغال و درآمدزایی را محسوس دانست و بیان کرد: حمایت از طرح‌های خروجی محور گردشگری از جمله اهداف ماست.

به گزارش خبرنگار مهر، غار ۱۳۵ میلیون ساله ده‌شیخ در فاصله ۳۵ کیلومتری مرکز استان و در ارتفاعات روستایی به همین نام قرار گرفته است.