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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۱۸

مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

افزایش امکانات زیرساختی غار ۱۳۵ ‌میلیون ساله ده شیخ پاتاوه

افزایش امکانات زیرساختی غار ۱۳۵ ‌میلیون ساله ده شیخ پاتاوه

یاسوج- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد از افزایش امکانات زیرساختی غار ۱۳۵ ‌میلیون ساله ده شیخ پاتاوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی ظهر شنبه در بازدید از غار تاریخی ده شیخ پاتاوه، افزود: نگاه مناسبی در حوزه زیرساخت‌های غار تاریخی ده شیخ توسط سرمایه‌گذار شکل گرفته است.

صفایی با تاکید بر حمایت از سرمایه گذار این غار، گفت: برای ارتقا زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه تلاش خواهیم کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان نقش توسعه زیرساخت‌های گردشگری در ارتقای اشتغال و درآمدزایی را محسوس دانست و بیان کرد: حمایت از طرح‌های خروجی محور گردشگری از جمله اهداف ماست.

به گزارش خبرنگار مهر، غار ۱۳۵ میلیون ساله ده‌شیخ در فاصله ۳۵ کیلومتری مرکز استان و در ارتفاعات روستایی به همین نام قرار گرفته است.

کد مطلب 4909337

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