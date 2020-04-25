خروج پادگان از گرگان نیازمند عزم جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود عصر شنبه در صحن علنی و رسمی شورای شهر گرگان که با حضور نمایندگان منتخب گرگان و آق قلا در مجلس، برگزار شد، اظهارکرد: افزایش قیمت ها سبب شده خدمات تحت تأثیر قرار بگیرد.

وی افزود: به عنوان مثال یکی از وظایف شهرداری ها اجرای آسفالت است که قیمت هر تن قیر چند برابر شده و روی خدمات دهی ما تأثیر گذاشته است.

دادبود ادامه داد: کمربندی گرگان محل عبور ماشین های سنگین و ترانزیت بوده و به همین دلیل سالانه میلیاردها تومان از جیب مردم گرگان صرف هزینه بهسازی این محور می شود لذا باید فکر اساسی برای کمربندی جدید کرد.

وی در خصوص تله کابین گفت: تله کابین گرگان در شورای عالی جنگل مصوب شده ولی وضعیت آن در شورای عالی معماری و شهرسازی بلاتکلیف است و باید در این زمینه نمایندگان مجلس به ما کمک کنند.

شهردار گرگان با اشاره به خروج پادگان از داخل شهر، بیان کرد: این امر به نفع ارتش، مدیریت شهری و مردم بوده و اجرای آن نیازمند عزم و اراده جدی است.

وی تصریح کرد: از این فضا به نحو احسنت بهره برداری شده و به عنوان فضا سبز و گردشگری استفاده خواهد شد.

دادبود همچنین از نمایندگان منتخب گرگان و آق قلا خواست تا فکری برای تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری گرگان کنند.

شهردار گرگان توضیح داد که قانون به شهرداری اجازه تبدیل وضعیت را نمی‌دهد واین امر نیازمند بازنگری است.